Wielkie wywłaszczanie. Ziemkiewicz poleca nowe "Do Rzeczy"

Nowy numer tygodnika "Do Rzeczy"

– Okładkowy problem to "wielkie wywłaszczenie". Przegłosowany został pakiet Fit for 55. I nie jest to jedyne przesądzone zarządzenie unijne, które oznacza wielkie wywłaszczenie, ogromne obniżenie poziomu życia. Można zgadywać, że szukać się będzie tych krajów, w których życie ma się najbardziej obniżyć w celu realizacji wielkich planów Unii Europejskiej, nie w jej centrum, nie w Niemczech czy we Francji, ale raczej w tych okolicach, gdzie my się znajdujemy – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

– Zdecydowanie polecam tekst Tomasza Cukiernika o "Eurowywłaszczeniu", rozmowę z prof. Zbigniewem Krysiakiem, a także Andrzeja Krzystyniaka w tekście o pomyśle Brukseli na rozbiór państw narodowych, czyli finansowanie bezpośrednio regionów – coś, na co aż nogami przebierają nasi "targowiczanie", widząc w tym dla siebie zarobek kosztem decentralizacji i rozbicia państwa polskiego – oznajmił publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

– Bieżąca polityka jest kwitowana tekstami Piotra Semki i Łukasza Warzechy. Jan Fiedorczuk pisze o perspektywach czy pomysłach, ideach, które pojawiają się na przyszłe ułożenie stosunków między Polską a Ukrainą, bo chyba za mało myślimy o tym, co będzie się dziać po wojnie – zauważył Ziemkiewicz.

– Dodałbym bardzo ważną rozmowę z Janem Krzysztofem Ardanowskim o problemie zbożowym. (…) To, co stało się ze zbożem, będzie się powtarzać z innymi produktami rolnymi. Warto się nad tym zastanowić – podkreślił publicysta.

– Kiedy będziemy się zastanawiać nad poważnymi sprawami, chwila oddechu na rzeczy bardziej wesołe, chociaż w gruncie rzeczy dość poważne. Zuzanna Dąbrowska pisze o "koalicji okresowej", czyli szalonej akcji "Gazety Wyborczej" (…). O co w tym wszystkim chodzi? Jak zwykle przy lewicowych pomysłach, śmiech miesza się z przerażeniem – mówił Ziemkiewicz.

– Papier w kiosku od poniedziałku. Polecam prenumeratę redakcyjną – to już w niedzielę w formacie elektronicznym. Są też opcje e-prenumeraty i prenumeraty papierowej. Z którejś z tych opcji naprawdę trzeba skorzystać – oświadczył.