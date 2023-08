"Do Rzeczy" nr 33: Bill Gates ratuje finanse Watykanu

Dziesięcioletni okres panowania papieża Bergoglia został jednak naznaczony aferami, które stawiają pod dużym znakiem zapytania skuteczność osiągania tego "ubóstwa" – zauważa Paweł Chmielewski w tekście "«Kościół ubogich» wstrząsany skandalami".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Występ niemieckiego zespołu, który odśpiewał w Gdańsku pieśń kojarzącą się Polakom z niemiecką okupacją, to kolejna okazja do postawienia pytań, jak Niemcy powinni podchodzić do wrażliwości innych i w jakim stopniu tę wrażliwość są w stanie uszanować – pisze Piotr Semka w tekście "Ein Heller und ein Skandal".

– Bezczelny, kłótliwy, piekielnie utalentowany – odszedł reżyser wybitny, po którym zostały m.in. "Francuski łącznik", "Egzorcysta" czy "Cena strachu" – wspomina Piotr Gociek w artykule "Pożegnanie chuligana".

– Wojna na Ukrainie zmieniła sytuację międzynarodową Polski. Warto postawić sobie w tej sytuacji kilka istotnych pytań – zauważa Jan Parys w tekście "O polskiej polityce wschodniej".

– Zapewne nigdy nie poznamy prawdziwych sprawców zamachu na prezydenta Kennedy’ego. Dowiedzieliśmy się jednak, że zarówno FBI, jak i CIA – a także wojskowe służby wywiadowcze USA – wielokrotnie okłamywały w tej sprawie władze, obywateli i media swojego kraju – informuje Dariusz Wieromiejczyk w tekście "Śmierć prezydenta".

– Afryka kojarzy się z biedą, a jednocześnie jej ziemie skrywają ogromne bogactwa. Niger, w którym pod koniec lipca doszło do wojskowego zamachu stanu, jest jednym z najuboższych państw na świecie, a jednocześnie jednym z kluczowych producentów uranu – stwierdza Witold Repetowicz w artykule "Bogactwo i nędza Afryki".

W najnowszym numerze również "Polskość pod pędzlem mistrza Matejki", czyli tekst o niezwykłej wystawie w Krakowie.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 14 sierpnia 2023 r.