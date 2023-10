"Do Rzeczy" nr 41: Trzecia kadencja PiS? Semka i Ziemkiewicz o planach po zwycięstwie

Jeśli PiS rozpocznie trzecią kadencję, to moim zdaniem tylko w razie własnej wygranej zapewniającej większość lub po ewentualnym "wydłubaniu" z innych ugrupowań tylu posłów, ilu trzeba do uzyskania większości. Jeśli to osiągnie, to będzie mógł myśleć dalej, jaką politykę prowadzić w trzeciej kadencji – prognozuje Piotr Semka w tekście "Dla PiS żyć to znaczy przeżyć".

– W trzeciej kadencji rząd Zjednoczonej Prawicy musi wreszcie zacząć robić rzeczy, o które dotąd był tylko przez opozycję i jej zagranicznych sponsorów bezpodstawnie oskarżany – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w artykule "Trzecia kadencja – rząd na czas wyzwań". Na łamach "Do Rzeczy" również: – Wkroczymy w okres słabych rządów – ostrzega Józef Orzeł, filozof i ekonomista, założyciel Klubu Ronina, w rozmowie z Karolem Gacem. – Nowe ekranizacje opowiadań Roalda Dahla przypominają, że Wes Anderson to reżyser wybitny, a sam Dahl to pisarz niezbędny – stwierdza Piotr Gociek w artykule "Fantastyczny pan Anderson". – Jeżeli istnieje coś takiego jak charakter narodowy, to w przypadku Niemców jego nieodzowną składową jest imperializm. Im głębiej wnikamy w historię tego wielkiego narodu, tym coraz bardziej oczywiste jest, że Niemcy nie potrafią funkcjonować w racjonalnych ramach państwa narodowego – zauważa Jan Fiedorczuk w tekście "Święte Cesarstwo Unijne". – We wprowadzeniach do liturgii na 7 października dowiadujemy się, że Święto Matki Bożej Różańcowej ustanowił papież na pamiątkę bitwy pod Lepanto. Zarówno osoba papieża, jak i nazwa miejscowości wskazują na Włochy, tymczasem Lepanto znajduje się w… Grecji i nazywa się Nafpaktos. Bitwa rozegrała się 7 października 1571 r., przy pięknej słonecznej pogodzie, jej najzacieklejsza część trwała "zaledwie" cztery godziny. Jak do niej doszło? – opisuje ks. prof. dr hab. Adam Rybicki w tekście "Starcie dwóch światów". – To jest katastrofa! To jest super! – tak najkrócej dałoby się przedstawić najczęstsze reakcje towarzyszące wynikom wyborów parlamentarnych na Słowacji, które rozstrzygnęła na swoją korzyść socjaldemokratyczna partia Smer Roberta Ficy, który tym samym ma wszelkie szanse stać się po raz czwarty premierem – zauważa Maciej Szymanowski w artykule "Słowacja już wybrała". – Drugi wyścig kosmiczny nabiera tempa. Do grona kosmicznych mocarstw – USA, Chin oraz Rosji – w sierpniu dołączyły Indie, które z powodzeniem wysłały lądownik na Księżyc. A wkrótce grono to ma powiększyć się o Japonię, Koreę Południową i Izrael. Wyobraźnię przedsiębiorczych Ziemian z różnych państw, w tym z Polski, coraz mocniej rozpalają m.in. surowce warte biliardy dolarów – pisze Jacek Przybylski w tekście "Kosmiczna gorączka złota". W najnowszym numerze również "Czy należy wyjść z Unii Europejskiej?" – polemika Łukasza Warzechy.