Trzecia kadencja PiS? Karol Gac zapowiada nowe "Do Rzeczy"

Już 15 października pójdziemy do wyborów, aby zdecydować, kto przez następne lata będzie dzierżył stery władzy. Sondaże sugerują, że to PiS ma największe szanse na zwycięstwo. Jak mogłaby wyglądać trzecia kadencja formacji Jarosława Kaczyńskiego?

– Piotr Semka kreśli obraz, jak rządy Zjednoczonej Prawicy mogą wyglądać w trzeciej kadencji, a Rafał Ziemkiewicz mówi wprost: PiS powinno w końcu robić to, o co do tej pory było jedynie oskarżane – mówi Karol Gac.

– Od siebie polecam rozmowę z szefem Klubu Ronina Józefem Orłem. Jego zdaniem wchodzimy w okres kruchego rządu. Zuzanna Dąbrowska pisze o zaangażowaniu celebrytów na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Z kolei Jan Fiedorczuk kreśli portret Niemiec i Niemców i pyta czy potrafią oni w ogóle funkcjonować w ramach normalnego państwa narodowego. Ryszard Gromadzki rozmawia z prof. Antonim Dudkiem nt. sytuacji powyborczej. Ponadto Piotr Chmielecki pyta o to, czy abp Gądecki ma szanse na międzynarodową karierę, zaś Krystian Kratiuk demaskuje kłamstwo dot. Kościoła w Kanadzie – mówi Karol Gac w zapowiedzi "Do Rzeczy".

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Nowe ekranizacje opowiadań Roalda Dahla przypominają, że Wes Anderson to reżyser wybitny, a sam Dahl to pisarz niezbędny – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Fantastyczny pan Anderson”.

– To jest katastrofa! To jest super! – tak najkrócej dałoby się przedstawić najczęstsze reakcje towarzyszące wynikom wyborów parlamentarnych na Słowacji, które rozstrzygnęła na swoją korzyść socjaldemokratyczna partia Smer Roberta Ficy, który tym samym ma wszelkie szanse stać się po raz czwarty premierem – zauważa Maciej Szymanowski w artykule “Słowacja już wybrała”.

– Drugi wyścig kosmiczny nabiera tempa. Do grona kosmicznych mocarstw – USA, Chin oraz Rosji – w sierpniu dołączyły Indie, które z powodzeniem wysłały lądownik na Księżyc. A wkrótce grono to ma powiększyć się o Japonię, Koreę Południową i Izrael. Wyobraźnię przedsiębiorczych Ziemian z różnych państw, w tym z Polski, coraz mocniej rozpalają m.in. surowce warte biliardy dolarów – pisze Jacek Przybylski w tekście “Kosmiczna gorączka złota”.