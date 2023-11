Kto czyha na niepodległość Polski. Ziemkiewicz zapowiada nowe "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

– Unia Europejska, do której wstępowaliśmy, już nie istnieje. W 2003 r. 13 z 30 mln uprawnionych do głosu Polaków zagłosowało za wejściem do organizacji międzynarodowej, opartej na zasadach swobody przepływów oraz delegowania kompetencji, to znaczy, to państwa członkowskie są podmiotami Unii Europejskiej i część swoich kompetencji delegują na organa wspólnotowe. Teraz dzieje się coś, co zmienia tę konstrukcję w państwo federalne z nazwy, a tak naprawdę scentralizowane: Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, który ma określoną ideologię i centralę – stwierdził publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

– Referendum, o którym piszę w okładkowym tekście 45. numery tygodnika "Do Rzeczy", jest już nieważne, bo dotyczyło czegoś innego – powiedział.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Andrzej Duda rozpoczyna być może najtrudniejsze dwa lata w swojej prezydenturze. Poza sfinksa, który robi tajemnicze miny i trzyma wszystkich w niepewności, nie może być odgrywana w nieskończoność – stwierdza Piotr Semka w tekście "Prezydencki kontredans".

– PiS przegrał nie dlatego, że nieskutecznie sięgnął po elektorat środka, co sugeruje pewna część komentatorów, ale dlatego, że rozjechał się w sprawach fundamentalnych. Między innymi w sprawie obrony życia – przekonuje Kaja Godek w tekście "Trzeba było chronić życie".

– Antyżydowskie rozruchy w Dagestanie to tylko symptom większego zjawiska. Muzułmanie odgrywają w Rosji coraz większą rolę. Tym większą, im bardziej Moskwa odwraca się od Europy w stronę Azji – alarmuje Maciej Pieczyński w tekście "Rosyjskie Państwo Islamskie".

W najnowszym numerze również Łukasz Warzecha analizuje, czy Korwin-Mikke zaszkodził Konfederacji.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 6 listopada 2023 r.