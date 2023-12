"Nie" dla Ukrainy w UE. Warzecha zapowiada nowy numer "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

– W temacie okładkowym Jakub Wozinski analizuje korzyści i straty, jakie mogą dla Polski wyniknąć z wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest zresztą temat, którym i ja się wielokrotnie zajmowałem. Konkluzje, do jakich dochodzi Jakub Wozinski, w związku z tym, dla mnie są oczywiste, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest dla Polski niekorzystne. W momencie, kiedy Polska ogłaszała, że będzie popierać członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, to nie wykonano wcześniej żadnej analizy tego, co z tego członkostwa może wyniknąć – stwierdził Łukasz Warzecha w zapowiedzi nowego numeru tygodnika "Do Rzeczy".

– Niestety wygląda na to, że dla rządzących Polską takie kalkulacje nie mają znaczenia. I o tym też Jakub Wozinski pisze – dodał.

– W tym samym bloku tekst naszego eksperta do spraw wschodnich Macieja Pieczyńskiego, który pokazuje, jak w praktyce wyglądają relacje polsko-ukraińskie, w szczególności na przykładzie protestu przewoźników. Gdzie tutaj pomiędzy naszymi krajami są różnice interesów? – mówił publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Jeśli traktować zapowiedzi Donalda Tuska poważnie, to nadchodzą w Polsce czasy politycznego bandytyzmu – ostrzega Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Dyktator, ale nasz?".

– Debata, w której Lech Wałęsa starł się z Alfredem Miodowiczem, okazała się wielkim zwycięstwem zarówno działającej nielegalnie, ale półjawnie Solidarności, jak i osobiście samego Wałęsy. Zorganizowanie tej telewizyjnej debaty było dużym błędem PRL-owskich władz – zauważa Grzegorz Majchrzak w tekście "Bezprecedensowy nokaut".

– Pasmo zwycięstw prawicy w różnych krajach Europy mogłoby całkowicie zmienić układ sił. Tego eurokraci obawiają się najbardziej – stwierdza Teresa Stylińska w artykule "Europa małych Trumpów".

– Rząd PiS tak pomagał młodym Polakom w zakupie mieszkań, że jeszcze trudniej im je kupić. Czy "Bezpieczny kredyt 2 proc." trzeba zlikwidować? – rozważa Łukasz Zboralski w tekście "Kredytowa pułapka".

W najnowszym numerze również Piotr Gontarczyk o relacjach Wojciecha Manna z SB.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 4 grudnia 2023 r.