Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Na początku mieliśmy trochę bekę, że to pewnie taki sam czempion jak Orlen czy inna Izera, ale potem przyszła do nas refleksja. Otósh wiecie, czyją zasługą jest to, iż LOT tak wspaniale sobie radzi na tle globalnej konkurencji? No czyją? No wiadomo – Donalda Tuska. Może pamiętacie, jak kilka lat temu nasz prawie że premier powiedział coś w stylu, iż nie można bezwarunkowo ratować LOT-u tylko dlatego, że to LOT i ma piękną tradycję.