Panicze i paniska

Wizerunek ten podtrzymuje wydana właśnie jego biografia wymownie, choć przewrotnie zatytułowana "Żuan Don".

Na szczęście autorka tej potężnej, ponad 600-stronicowej książki czy raczej księgi, Maria Wilczek-Krupa, nie ograniczyła się do opowieści o licznych przewagach miłosnych swojego bohatera, choć to one są osią biografii, obejmującej trzy epoki życia Przybory, którego dzieciństwo i wczesna młodość przypadły na II Rzeczpospolitą, dojrzałość na PRL, a schyłek na III RP.