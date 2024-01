Kto wygra to starcie? Warzecha poleca nowy numer "Do Rzeczy"

Kto wygra to starcie? Nowy numer "Do Rzeczy"

– W najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" temat okładkowy to wojna pomiędzy głównymi siłami politycznymi, która wkroczyła ostatnio w nową, nieznaną do tej pory w III RP fazę – powiedział Łukasz Warzecha.

– Piotr Semka pisze o tym, do czego zmierza Donald Tusk. Semka stawia tezę, że jest to próba trwałego odcięcia prawicy od rządów. Ja z kolei piszę o starciu plemion wskazując przede wszystkim na to, że żadna ze stron zdaje się nie rozumieć powagi sytuacji. Ryszard Gromadzki rozmawia z prof. Antonim Dudkiem, który twierdzi, że Donald Tusk nie będzie szukał porozumienia z prezydentem Andrzejem Dudą. Wreszcie Rafał Ziemkiewicz napisał tekst "Wojna o czapkowanie", w którym patrzy na tę sytuację z większego dystansu pokazując to wszystko w dłuższym schemacie historycznym – oznajmił publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Prawnuk Henryka Sienkiewicza, człowiek "biesiadny", jeden z głównych wykonawców woli politycznej Donalda Tuska. Bartłomiej Sienkiewicz, który przez ostatnie lata był na politycznym bocznym torze, dziś jest jedną z najważniejszych postaci nowego rządu – pisze Zuzanna Dąbrowska w tekście "Minister pułkownik".

– Uprzedzenia potrafią uruchamiać fantazję, a także uwiarygodniać, a nawet legitymować cyniczne wymysły – zauważa Marek Jurek w tekście "Braun, Michnik i inni, którym »się zdaje«".

– Jest rzeczą niepojętą, że instytucje polskiego państwa po 1989 r. nie podjęły jakichkolwiek kroków, aby dogłębnie zbadać i ujawnić finansowanie komuny w Polsce. Nie mówiąc już o możliwych konsekwencjach prawnych – pisze Leszek Żebrowski w tekście "Kto kradł, ten ma".

Jakub Wozinski pisze o tym, ile biznes zarabia na modzie na transseksualizm.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 8 stycznia 2024 r.