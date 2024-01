Jak klan Rossettich zaczarował Albion

Dobrym kluczem do zrozumienia wyobraźni ludzi epoki wiktoriańskiej są obrazy prerafaelitów. Tłumaczą one, jak ówczesne pokolenia starały się wracać do źródeł chrześcijaństwa po libertynizmie epoki oświecenia. Zebranie wszystkich dzieł Daniela Dantego Rossettiego w jednym miejscu to prawdziwa gratka.

W1821 r. do Londynu przybył pewien rewolucjonista, poeta i miłośnik poezji Dantego. Gabriel Rossetti był biednym uciekinierem za wstrząsanej rewolucjami Italii. Ponad trzy dekady później jego syn Daniel Dante Rossetti wraz z grupą brytyjskich malarzy dokonał rewolucji w estetyce epoki wiktoriańskiej. Prerafaelici odmienili gust elit w malarstwie, poezji, powieści i estetyce wizualnej. Na tę rewolucję estetyczną spory wpływ wywarły artystyczne osobowości z klanu Rossettich. O ich obrazach, poezji i życiu opowiada wystawa, którą po pokazie w londyńskiej Tate Gallery obejrzeć można w Delaware Art Museum w USA. Prerafaelityzm to nurt w XIX-wiecznym malarstwie brytyjskim, który rzucił wyzwanie dominującemu wcześniej klasycyzmowi. Rosnące w siłę w XVIII w. imperium brytyjskie sięgało po stylistykę Grecji i Rzymu jako odpowiednią dla swoich mocarstwowych ambicji. Lśniące od bieli marmury i sztychy przedstawiające antycznych herosów po wielu dekadach dominacji po prostu się przejadły. I wtedy grupa prerafaelitów, na czele z Danielem Dantem Rossettim, wezwała do odnowienia tradycji malarstwa na styku średniowiecza i renesansu. Doskonale współbrzmiało to z literacką modą na romantyzm i nawrotem do traktowania niezwykle serio wiary chrześcijańskiej. W odróżnieniu od poprzednich wystaw o prerafaelitach obecna ekspozycja, nazwana „The Rossettis”, skupia się na czterech postaciach z niezwykłej włoskiej rodziny, która zachwyciła Anglików. To najważniejszy z rodu Daniel Dante Gabriel (malarz i poeta), jego siostra Christina (autorka wielu poematów), ich brat William (krytyk sztuki) i wreszcie Elizabeth Siddal – zjawiskowo piękna żona Daniela Dantego. Podejście Rossettich do sztuki, miłości i stylu życia współcześni im uważali za rewolucyjne. Wystawa pokazywana była jesienią w Londynie, gdzie miałem okazję ją obejrzeć, i teraz wystawiana jest w Ameryce – kraju, na którego malarstwo w XIX w. prerafaelici wywarli bardzo duży wpływ.