"Do Rzeczy" nr 4: W imieniu bezprawia. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar "szuka jakiejś podstawy prawnej"

– Prokurator generalny Adam Bodnar powinien zdawać sobie sprawę z zamieszania prawnego, które wywołał – zauważa Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, w rozmowie z Cezarym Gmyzem.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Być może stoimy wobec groźby stworzenia bardzo diabolicznej formy nękania przeciwników politycznych w postaci mieszania realnych represji z mechanizmem ośmieszania dysydentów przez media i wypowiadających się na ich temat celebrytów – pisze Piotr Semka w tekście "Między aresztem w Radomiu a szyderą celebrytek".

– Ekspozycja "Hiroshige 2023. Z kolekcji Feliksa »Mangghi« Jasieńskiego" w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha prezentuje dzieła jednego z najwybitniejszych twórców japońskiego drzeworytu ukiyo-e Utagawy Hiroshige. Jego prace są niczym pocztówki wysłane z podróży po odległej i pięknej krainie, którą bezpowrotnie zatopił nurt nieubłaganego czasu – stwierdza Łukasz Czarnecki w artykule "Pocztówki z zaginionego świata".

– Czytając Naumanna, pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, było to, że w dużych partiach swojego tekstu odnosił się on do rzeczywistości początku XXI w., którą obserwujemy. Dla mnie to było pewne odkrycie, ponieważ przez lata ja sam identyfikowałem Naumanna wyłącznie z planami ekspansji niemieckiej na wschód – mówi prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk specjalizujący się w historii myśli politycznej XIX i XX w. oraz historii Niemiec, w rozmowie z Tomaszem D. Kolankiem.

– Moja biografia rzuca zupełnie nowe światło na życie Orwella m.in. dlatego, że dotarłem do kilku osób, z którymi nie rozmawiał żaden z jego wcześniejszych biografów – tłumaczy David Taylor, autor najnowszej biografii George’a Orwella "Orwell. A New Life", w rozmowie z Bartłomiejem Zborskim.

– Najpierw do niewoli trafił rzekomo "polski najemnik". Następnie FSB zatrzymała "polskiego szpiega". Moskwa demonizuje i zarazem przecenia Warszawę. W oczach kremlowskiej propagandy Polska to agresywne mocarstwo, które zagraża zarówno Rosji, jak i Ukrainie – pisze Maciej Pieczyński w tekście "Specjalna operacja antypolska".

W najnowszym numerze również Wojciech Cejrowski ujawnia, za co Amerykanie tak bardzo lubią Donalda Trumpa.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku 22 stycznia 2024 r.