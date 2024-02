"Do Rzeczy" nr 8: Unia jak Sowiety. Od czerwonej do zielonej rewolucji

– Ponad 32 tys. zł rocznie na jednego pracującego Polaka przez kolejnych 26 lat, czyli łącznie 832 tys. zł na jedną osobę! – tyle może nas kosztować realizacja unijnej polityki klimatycznej do 2050 r. Stracimy nie tylko pieniądze, lecz także wolność – ostrzega Łukasz Warzecha w artykule "Na razie zrozumieli tylko rolnicy".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Jeżeli PiS w ciągu ośmiu lat dotkliwie poobijał polską demokrację liberalną, to Donald Tusk w zaledwie miesiąc stał się jej grabarzem. Nowy rząd oficjalnie nie zawiesił żadnych przepisów, tylko w świetle kamer zdecydował o ich ignorowaniu, budując niejako "obok" realnie istniejącego państwa alternatywny porządek polityczno-prawny. Polski liberalizm przeżywa głęboki kryzys tożsamościowy, z którego już się nie podniesie – stwierdza Jan Fiedorczuk w tekście "Brunatni liberałowie u władzy".

– Wystawa "Vilnius, Wilno, Vilne 1918 – 1948. Jedno miasto – wiele opowieści" gościła w Krakowie i na Litwie. To kolejny objaw odwilży w stosunkach polsko-litewskich – pisze Wiesław Chełminiak w artykule "Legenda umiera ostatnia".

– Prezydent Federacji Rosyjskiej w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem dał znak, że wojna na Ukrainie trwać będzie do czasu kompromisu ze strony Waszyngtonu – zauważa Wojciech Golonka w tekście "Co nam mówi Putin".

– Barbara Engelking to laureatka prestiżowych nagród, ostatnio otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Tel Awiwie. Światowa opinia publiczna nie wie, że jej publikacje to hucpa. Dowodem na to jest manipulowanie treścią cytatów i przedstawianie fałszywych oskarżeń i plotek o rzekomych zbrodniach Polaków jako dowodów – stwierdza Piotr Gontarczyk w tekście "Polski chłop jako menel i morderca Żydów".

– Wojna w Strefie Gazy trwa już prawie cztery miesiące, a nie tylko nie widać przełomu militarnego, lecz także wciąż nie wiadomo, co się stanie z jej mieszkańcami. Tymczasem mnożą się doniesienia wskazujące na to, że Izrael chce uniemożliwić Palestyńczykom powrót do domów – zauważa Witold Repetowicz w artykule "Dehumanizacja wroga".

W najnowszym numerze również Wojciech Cejrowski o postępującej demencji prezydenta Bidena.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku 19 lutego 2024 r.