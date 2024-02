"Do Rzeczy" nr 9: Liberał totalny. Tusk na wojnie z Kościołem i polską tradycją

Liberał totalny. Donald Tusk na okładce nowego wydania "Do Rzeczy"

W miarę, jak wyborcy rządzącej koalicji otrzymują kolejne informacje, których to obietnic wyborczych ekipa Tuska wcale nie zamierza spełniać, zaostrza się wojna światopoglądowa. Bo przecież od tysiącleci wiadomo, że jeśli tłum nie może otrzymać chleba, to trzeba dać mu igrzyska – stwierdza Krystian Kratiuk w tekście "Po co Tuskowi nowy kulturkampf?".

– Jaki związek z realizowaną przez Donalda Tuska polityką ma liberalizm, do którego od połowy lat 80. zeszłego wieku się odwołuje? Gdzie szukał źródła siły dla urzeczywistnienia swoich liberalnych poglądów? Czy od 13 grudnia 2023 r. zachowywał się jak zawodowy polityk, jak zwykł ostatnio o sobie mawiać? – rozważa Lech Mażewski w artykule "Liberalizm Tuska w poszukiwaniu siły".

Na łamach "Do Rzeczy" również: – Komisje śledcze miały pogrążyć PiS w oczach opinii publicznej. Komisja do sprawy Pegasusa pokazuje jednak,

że ludzie takimi widowiskami nie są zainteresowani – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Igrzyska dla nikogo". – Druga część "Diuny" jest opowieścią o polityce i religii, a zwłaszcza o miejscu, w którym się przecinają i zaczynają nawzajem napędzać. Jednak przede wszystkim to niesamowity spektakl – zachęca Piotr Gociek w artykule "W sercu Diuny". – Na argentyńskiego prezydenta machnąłem ręką. Miał poparcie, wojsko i mógł wszystkich wziąć za pysk – pisze Janusz Korwin-Mikke w tekście "Milowe kroki Milei czy dreptanie". – Od początku sowieckiej okupacji usuwano krzyże ze szkół – przypomina Sławomir Siwek w artykule "Szkolna droga krzyżowa".

– Julia Nawalna nie będzie nowym Aleksiejem Nawalnym, co najwyżej nową Cichanouską, ku uciesze Kremla. Wraz ze śmiercią jedynego prawdziwego opozycjonisty w Rosji skończyła się jakakolwiek rywalizacja polityczna. Putin przed wyborami prezydenckimi ma bardzo komfortową sytuację – zauważa Maciej Pieczyński w tekście "Putin bezalternatywny". W najnowszym numerze również Joanna Bojańczyk o fenomenie Taylor Swift. Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku 26 lutego 2024 r.