„Do Rzeczy” nr 12: Tokarczuk zamiast Sienkiewicza? Krzysztof Masłoń mocno o nowej liście lektur

– Jakakolwiek była przyczyna namaszczenia przez Ursulę von der Leyen partii Mentzena i Bosaka na głównego wroga UE w Polsce, nie ulega wątpliwości, że nastąpiło to w dobrej dla nich chwili – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Nominowani".

– "Fikcja amerykańska" sprawdza się jako satyra na literacki światek i skłania do refleksji nad kolonizowaniem i utrzymywaniem w poddaństwie przez kulturę. Te tematy ważne są także nad Wisłą – zauważa Piotr Gociek w artykule "Fikcje i fakty".

– Czy spotkanie prezydenta Joe Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem odbyło się z powodu rozmów o możliwości użycia polskiego wojska na terytorium Ukrainy? Zapytajmy jasno: Czy po tej wizycie jesteśmy bliżej wojny z Rosją na Ukrainie? – rozważa Lech Mażewski w tekście "Czy jesteśmy bliżej wojny z Rosją?".

– Czterdzieści pięć lat temu doszło do jednej z najtragiczniejszych i najgłośniejszych katastrof w historii PRL, czyli wybuchu w warszawskiej Rotundzie. Ważną rolę w wyjaśnianiu jej przyczyn odegrała Służba Bezpieczeństwa, w ramach sprawy pod kryptonimem Rotunda – pisze Grzegorz Majchrzak w tekście "«Smutni panowie» na tropie wybuchu w Rotundzie".

– Unijna polityka energetyczno-klimatyczna może doprowadzić do bankructw elektrociepłowni i w rezultacie do marznięcia milionów Polaków we własnych mieszkaniach – alarmuje Tomasz Cukiernik w artykule "Kary za ciepło".

W najnowszym numerze również Mariusz Kamiński o kupnie Pegasusa: To był nasz obowiązek.

