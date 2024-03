"Do Rzeczy" nr 13: Esej Pawła Lisickiego: Śledztwo w sprawie Zmartwychwstania

Wydanie specjalne "Do Rzeczy" na Wielkanoc. Na okładce esej Pawła Lisickiego: Śledztwo w sprawie Zmartwychwstania

Nie ma w przeszłości żadnego budulca, który mógłby posłużyć dla wzniesienia gmachu wiary w Zmartwychwstanie. Kluczowe pytanie, które musi sobie zadać historyk chrześcijaństwa, występujący tu w roli detektywa, brzmi: Skąd wzięła się wiara pierwszych uczniów Jezusa z Nazaretu w to, że powstał On w ciele z martwych? Czy można ją zredukować do tajemniczego skoku świadomości? Czy też musiało się wydarzyć coś na tyle niezwykłego, że wiara ta okazała się odpowiedzią na tajemniczy fakt? – pisze Paweł Lisicki w tekście "Zdarzenie bez żadnej analogii".

Na łamach "Do Rzeczy" również: – Czy objęcie funkcji przewodniczącego KEP przez abp. Tadeusza Wojdę skłoni go do wypowiadania się w zdecydowany sposób czy nawyk unikania ocen może być trwały? A chęć przypodobania się nuncjuszowi – jeszcze silniejsza?– zastanawia się Piotr Semka w tekście "W epoce arcybiskupa Wojdy". – W Polsce nie mamy zbyt wielu zamków, w dodatku duża część z nich to ruiny. A i te można zepsuć – zauważa Radosław Wojtas w artykule "Wolnoć, Tomku, w swoim zamku?". – Być może ponownie nadchodzi czas, aby konserwatyści wywarli większy wpływ na politykę polską. Zależeć to będzie zarówno od posiadanego przez nich programu, jak i koniunktury. W przeszłości przeważnie kończyło się to oblaniem przez konserwatystów egzaminu z polityki. Czy tym razem będzie inaczej? – rozważa Lech Mażewski w tekście "Program i koniunktura". – Przez kilkanaście wieków Rzym widział w swych murach wielu różnych pielgrzymów, nigdy wcześniej nie byli oni jednak bardziej niezwykli niż pątnicy, którzy przekroczyli rzymskie bramy 22 marca 1585 r. – pisze Łukasz Czarnecki w tekście "Pielgrzymi z Kraju Wschodzącego Słońca". – W perspektywie kilkudziesięciu lat muzułmanie mogą stać się w niektórych europejskich krajach większością.

Co to oznacza? – alarmuje Olivier Bault w artykule "Bracia Muzułmańscy podbijają Europę". – Politycy PiS gardłują, że unijny Zielony Ład jest groźny dla rolnictwa i całej gospodarki, a sami przyłożyli do niego rękę– zauważa Tomasz Cukiernik w tekście "Zielony Ład. Kto zawinił?" W najnowszym numerze również: "PiS nie obudził się po wyborach" – alarmuje Józef Orzeł. Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku 25 marca 2024 r.