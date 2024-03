Śledztwo w sprawie Zmartwychwstania. Lisicki poleca wielkanocny numer "Do Rzeczy"

Wielkanocny numer "Do Rzeczy"

– Zachęcam do przeczytania mojego tekstu. Jest to esej oparty na książce "Prawdziwie zmartwychwstał". Staram się przedstawić historyczne dowody na rzecz Zmartwychwstania – mówił Paweł Lisicki, zapowiadając najnowszy, wielkanocny numer tygodnika "Do Rzeczy".

– Zachęcam również do czytania innych tekstów, nie tylko poświęconym Wielkanocy, nie tylko tekstów religijnych. Ten numer tygodnika jest bardzo zróżnicowany. W nowym "Do Rzeczy" m.in. wywiad z Józefem Orłem: co powinien zrobić PiS po wyborach, które przegrał, i przed wyborami, które być może przegra. Następnie bardzo interesująca analiza Tomasza Cukiernika, kto tak naprawdę zawalił, jeśli chodzi o Zielony Ład. Łatwo zauważyć, że teraz politycy przerzucają się odpowiedzialnością. Jak było naprawdę? – powiedział redaktor naczelny "Do Rzeczy".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Czy objęcie funkcji przewodniczącego KEP przez abp. Tadeusza Wojdę skłoni go do wypowiadania się w zdecydowany sposób czy nawyk unikania ocen może być trwały? A chęć przypodobania się nuncjuszowi – jeszcze silniejsza? – zastanawia się Piotr Semka w tekście "W epoce arcybiskupa Wojdy".

– W Polsce nie mamy zbyt wielu zamków, w dodatku duża część z nich to ruiny. A i te można zepsuć – zauważa Radosław Wojtas w artykule "Wolnoć, Tomku, w swoim zamku?".

– Być może ponownie nadchodzi czas, aby konserwatyści wywarli większy wpływ na politykę polską. Zależeć to będzie zarówno od posiadanego przez nich programu, jak i koniunktury. W przeszłości przeważnie kończyło się to oblaniem przez konserwatystów egzaminu z polityki. Czy tym razem będzie inaczej? – rozważa Lech Mażewski w tekście "Program i koniunktura".

– W perspektywie kilkudziesięciu lat muzułmanie mogą stać się w niektórych europejskich krajach większością. Co to oznacza? – alarmuje Olivier Bault w artykule "Bracia Muzułmańscy podbijają Europę".

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku 25 marca 2024 r.