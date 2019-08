Na ulicach Hongkongu strzały i armatki wodne

Sytuacja w Hongkongu wciąż pozostaje niezwykle napięta. Rozpoczął się 13. tydzień protestów. Podczas demonstracji w ubiegłą niedzielę policjanci użyli broni, oddając ostrzegawcze strzały w powietrze, a na ulice wyjechały armatki wodne. Dodatkowo pojawiają się akty wandalizmu – wiele sklepów zostało całkowicie zdemolowanych.

Protest przeciwko wprowadzeniu prawa o ekstradycji do Chin przerodził się w ruch demokratyczny. Mieszkańcy Hongkongu nie chcą zjednoczenia z kontynentem. Wiedzą jednak, że ich autonomia wisi na włosku, a chińskie czołgi stacjonujące na granicy w Shenzhen, nie ocieplają sytuacji.

Policja na ulicach miasta używa gazu pieprzowego, gumowych kul, armatek wodnych, pałuje i kopie protestujących. W ubiegłą sobotę 10 osób zostało rannych, a trzy z nich znajdują się w ciężkim stanie. Jeden z mężczyzn został trafiony w oko gumową kulą. Co najmniej 17 osób zostało aresztowanych, jednak to nie ostudza zapału Hongkończyków.

Prawo o ekstradycji do Chin

Ogółem w ostatnich tygodniach już 2 miliony osób wyszły na ulice byłej brytyjskiej kolonii, aby wyrazić swoje niezadowolenie w kwestii próby wprowadzenia prawa o ekstradycji obywateli Hongkongu do Chin kontynentalnych. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy to koniec autonomii wyspy oraz czy prezydent Xi Jinping zdecyduje się na interwencję zbrojną? Czy Hongkong stanie się drugim placem Tiananmen?

Przypomnijmy, że w 1997 roku po 99-letniej brytyjskiej dzierżawie, miasto przyjęło status Specjalnego Regionu Autonomicznego. W praktyce oznacza to, że Hongkong posiada własną walutę (dolar hongkoński), obowiązuje tam brytyjskie common law i panuje pełna wolność gospodarcza. Hongkong jest siedzibą wielu wielonarodowych organizacji, banków, firm itp. Posiada jeden z najwyższych wskaźników Giniego wśród rozwiniętych gospodarek świata. Miasto cieszy się również otwartością na państwa zachodnie. Obywatele Unii Europejskiej mogą tam wjeżdżać bez wiz, odwrotnie niż do Chin kontynentalnych. Taki porządek rzeczy ma zostać utrzymany do 2047 roku, kiedy to Hongkong stanie się w pełni częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Czy Pekin chce ten proces przyspieszyć?

Szanghaj nowym centrum ekonomicznym

Hongkong stanowi centrum finansowe regionu i pełni rolę światowej metropolii. To w niezależności finansowej wyspy leży jej największa siła. Obecnie władze ChRL pragną przesunąć międzynarodowy handel z Hongkongu do Szanghaju. W tym celu zapowiedzieli stworzenie specjalnej Szanghajskiej Strefy Ekonomicznej. Stałaby się ona kanałem do nieograniczonego przepływu kapitału pozyskanego za granicą. W tym celu mają być uchwalone niezwykle liberalne prawa ekonomiczne, bez żadnych ograniczeń dotyczących wymienialności walut lokalnych i zagranicznych.

W szczególności zagraniczne, instytucje finansowe otrzymają wolną rękę w transakcjach w ramach FTZ (Free Trade Zone) w zakresie emisji obligacji transgranicznych i papierów wartościowych oraz fuzji i przejęć. Firmy zagraniczne uzyskają prawo do merchandisingu w transakcjach zagranicznych, a także do inwestycji w lokalne akcje i produkty ubezpieczeniowe. Wcześniej podobne transakcje musiały się odbywać we współpracy z podmiotem chińskim.

Centrum innowacji

Szanghaj pragnie również przyciągnąć jak najwięcej zagranicznych ekspertów w dziedzinach prawa i finansów. W tym celu ma nastąpić liberalizacja przepisów, jeśli chodzi o wizy i licencje, jak uproszczenie procesu rejestracji firm i prowadzenia biznesu. Dodatkowo zagraniczni inwestorzy uzyskają specjalne przywileje finansowe do inwestowania w obszarach: rozwoju układów scalonych, sztucznej inteligencji, biomedycyny, lotnictwa i nowych pojazdów elektrycznych. Inwestorzy otrzymają rządową gwarancję ochrony własności intelektualnej i tajemnic handlowych.

Wszystkie te udogodnienia są kopią praw obowiązujących obecnie w Hongkongu. Jeśli zagraniczni inwestorzy przeniosą się do Szanghaju, to była brytyjska kolonia utraci swoje główne źródło utrzymania. Bez bezpieczeństwa finansowego opór mieszkańców wyspy będzie znacznie słabszy. Według wszelkich prognoz era wolności w Hongkongu właśnie się skończyła.

Czytaj także:

Zbliżają się wybory na Tajwanie – czy to koniec wolności na wyspie?