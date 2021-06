Rafał Ziemkiewicz: Safetyzm i zniewolenie

– Przed laty niewolono ludzkość pod pozorem walki z nędzą, z nierównościami społecznymi, katastrofami głodu. Teraz zniewala się ją pod pozorem walki o bezpieczeństwo sanitarne. Ani jedna bakteria, ani jeden wirus mają nie zostać na świecie. Dopóki krążą, dopóki zagrażają społeczeństwom, to ktoś musi te społeczeństwa bronić i to jest władza wsparta przez rozmaite gremia eksperckie – mówi Rafał Ziemkiewicz w zapowiedzi najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy".

Fragment książki Pawła Lisickiego „Kontrrewolucja. Eseje i szkice”, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda.

Nowy cykl „Do Rzeczy” na wakacje, w którym Jacek Komuda oprowadza po 10 najpiękniejszych zamkach Polski, a Agnieszka Niewińska wylicza najlepsze aplikacje dla podróżujących na wakacje.

Kamila Baranowska w tekście „Liczenie szabel” analizuje, co stało się w Zjednoczonej Prawicy i zwraca uwagę, że dla Jarosława Kaczyńskiego coraz bardziej prawdopodobna staje się nowa koalicja.

