Pożyteczni idioci, Afganistan, nowa linia KE i nakaz ETPC. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl!

Decyzja ETPC ws. migrantów

Europejski Trybunał Praw Człowieka oznajmił, że Polska ma obowiązek dostarczyć koczującym na granicy polsko-białoruskiej migrantom żywność, wodę, ubrania oraz opiekę medyczną, nie musi jednak przyjmować migrantów na swoje terytorium. Do sprawy Straż Graniczna zwróciła jednak uwagę, że nakaz ETPC nie upoważnia Polski i Litwy do przekroczenia granicy z Białorusią". Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że żeby pomóc imigrantom po stronie białoruskiej, potrzebuje zgody władz białoruskich.

Nowa linia Komisji Europejskiej

Odwrotnie niż w 2015 roku, Komisja Europejska sprzeciwia się nielegalnej imigracji na teren państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podżegania do niej ze strony państw trzecich. Ylva Johansson, komisarz UE. do spraw wewnętrznych podkreśliła, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej to nie kwestia migracji, tylko część agresji Łukaszenki na Polskę, Litwę i Łotwę, w celu destabilizacji UE”.

Płot na granicy z Białorusią

Komisja poparła także pomysł budowy przez Polskę muru na granicy z Białorusią. Prace nad postawieniem ogrodzenia zostały już rozpoczęte. Według sondażu IBRIS, większość Polaków tę inicjatywę.

Apel premierów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii do Łukaszenki

Premier Morawiecki wraz z szefami rządów państw bałtyckich zwrócili się do białoruskiego dyktatora. "Bieżący kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim A. Łukaszenki; wzywamy władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć" – zaapelowali premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Talibowie w Kabulu. Zamach ISIS

Podczas gdy talibowie wprowadzają swoje rządy w Afganistanie, coraz trudniejsza staje się sytuacja tych, którzy chcą, a jeszcze nie zdołali opuścić kraju. Amerykanie prowadzą ewakuację swoich obywateli i sojuszników. Do tej pory przetransportowano ponad 100 tysięcy osób. Talibowie poinformowali, że termin na ewakuację upływa 31 sierpnia. Znać o sobie dało już Państwo Islamskie. Tymczasem w wyniku czwartkowych zamachów na międzynarodowym lotnisku w Kabulu zginęło 13 amerykańskich żołnierzy, a 14 zostało rannych. Zamachy zostały potępione przez talibów. Stany Zjednoczone przeprowadziły akcję odwetową po zamachach w Kabulu. Jak poinformowano, "cel został zabity".

Polska zakończyła misję ewakuacyjną

Również Polska brała udział w akcji ewakuowania ludności z Kabulu. W czwartek, podczas konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki ogłosił koniec akcji ewakuacyjnej prowadzonej na terenie Afganistanu. Michał Dworczyk podkreślił, że sytuacja w Afganistanie jest coraz trudniejsza. Większość współpracowników Polski udało się ewakuować.

Opozycja chce odwołać marszałek Witek

Wszystkie kluby i koła opozycyjne prowadzą rozmowy ws. konstruktywnego wotum nieufności wobec marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Witek. Największe partie opozycyjne nie wierzą już w możliwość odwołania – informowała w środę Wirtualna Polska. Rozmawiamy ze wszystkimi. Nawet z posłami PiS-u – mówił z kolei rzecznik PO Jan Grabiec o odwołaniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Próba odwołania Witek to pokłosie zarządzenia przez nią reasumpcji przegranego przez PiS głosowania 11 sierpnia. Kolejna tura rozmów została zaplanowana na następny tydzień.

"Warto rozmawiać" znika z TVP. Pospieszalski zabiera głos

Okazało się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom program "Warto Rozmawiać" nie wróci do Telewizji Polskiej. Jan Pospieszalski o decyzji dowiedział się z mediów. Pospieszalski opublikował na YouTube nagranie, w którym odniósł się sprawy. Odpowiedział na komentarz szefa telewizji polskiej Jacka Kurskiego. Podkreślił, że w studiu TVP nakręcana jest psychoza i histeria w związku z epidemią.

Campus Polska Przyszłości. Debata Tusk-Trzaskowski

W piątek na terenie miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Kortowo w Olsztynie rozpoczął się Campus Polska Przyszłości. Głównym punktem programu pierwszego dnia wydarzenia była debata Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem. Lider PO zadeklarował, że jeśli po wyborach będzie dysponował władzą, to jedną z jego pierwszych decyzji będzie zgoda na związki partnerskie. Były premier zapowiedział, że po zmianie władzy sędziowie wybrani przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa przestaną być sędziami.

