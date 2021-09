Rząd Hiszpanii przyczynia się do prześladowania katolików

Jak podało Obserwatorium Wolności Religijnej (OLRC) w najnowszym raporcie za rok 2020 „ataki na wolność religijną wzrosły o 37% w porównaniu z 2019 r”. i to pomimo niezwykle restrykcyjnego lockdownu, jakiemu poddano wszystkich Hiszpanów, zakazując opuszczania miejsca zamieszkania i przemieszczania się po terytorium kraju. (Co zresztą, dzięki skardze partii VOX przed Trybunałem Konstytucyjnym zostało uznane za działanie niekonstytucyjne i nielegalne ze strony ekipy premiera Sancheza.)

„Wolność religijna jest prawem podstawowym. Wydaje się jednak, że niektórzy politycy wykorzystali pandemię, aby ją ograniczyć”- komentuje wyniki badań María García, prezes OLRC.

Chrześcijanie, najbardziej prześladowani

Jak podaje Obserwatorium: „Po raz kolejny najbardziej atakowani są chrześcijanie – 174 przypadki (66% ataków). Innymi słowy, co trzeci atak jest skierowany przeciwko nim (158 przeciwko katolikom, 6 przeciwko ewangelikom i 10 przeciwko chrześcijanom innego wyznania). Ponadto, odnotowano 12 ataków przeciwko muzułmanom i 6 przeciwko Żydom, podczas gdy 48 ataków dotyczyło wszystkich wyznań, bo na równi dotyka ich wojowniczy sekularyzm, który próbuje wyeliminować religię ze sfery publicznej”.

Co do zróżnicowania według regionów: „Katalonia z 35 przypadkami przemocy wobec chrześcijan jest wspólnotą autonomiczną, która charakteryzuje się największą liczbą ataków, za nią plasuje się Madryt: 26 i Andaluzja: 23”. Nie należy zapominać, że to Katalonia jest regionem najbardziej „zarabizowanym”, skupiającym największą diasporę Muzułmanów.

Rząd atakuje wolność religijną

Co nie dziwi znających aktualny kurs polityczny socjalistyczno-komunistycznego rządu: „Partie rządzące narodem to te, które prowokują najwięcej ataków, z PSOE na czele (43 przypadki), następnie Podemos z 23 i Izquierda Unida z 17. „Radykalny sekularyzm, który jest programem tych partii, doprowadza do ciągłych ataków na wolność religijną w salach posiedzeń plenarnych i domach opieki, bo posługując się formułą bezwyznaniowego charakteru państwa zapisaną w naszej konstytucji dąży się do marginalizacji religii w przestrzeni publicznej” - podkreśla dyrektor Obserwatorium.

Całość danych i wyniki tego badania można odnaleźć pod adresem

https://libertadreligiosa.es/2021/09/23/aumentan-un-37-los-ataques-a-la-libertad-religiosa-en-espana/

Pytanie retoryczne brzmi- kiedy UE zacznie się przyglądać łamaniu podstawowych praw człowieka w Hiszpanii, jakim jest prawo zapewniające wolność wyznania i sumienia?

Czytaj też:

Hiszpania to nie jest kraj dla białych mężczyznCzytaj też:

Uległość prawicy zniszczyła Hiszpanię