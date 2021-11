Xi Jinping umacnia swoją pozycję

Możemy już śmiało ocenić, że rezolucja przyjęta 11 listopada przygotowuje grunt pod przyszłoroczne przełomowe zmiany w przywództwie i toruje drogę do decydującej o spuściźnie trzeciej kadencji prezydenta. W komunikacie wydanym na zamknięcie VI plenum, czterodniowego spotkania najwyższej elity politycznej Chin, podsumowano wyzwania i osiągnięcia partii w ciągu ostatnich 100 lat. Lwia część tego dokumentu została poświęcona osiągnięciom i postępom dokonanych pod rządami Xi od jego dojścia do władzy w 2012 roku. Obejmują one szybkie i gruntowne zmiany, jakie Pekin wprowadził w Hongkongu po masowych protestach w 2019 r., które zostały wymienione jako główne osiągnięcia Xi obok wojen z korupcją i zanieczyszczeniem środowiska.

– Towarzysz Xi Jinping ma wiele głębokich przemyśleń na temat wielu znaczących teorii rozwoju i ich realizacji… oraz przedstawił szereg oryginalnych i nowych koncepcji oraz strategii rządzenia narodem. Jest głównym autorem „Myśli Xi Jinpinga o socjalizmie z chińską charakterystyką dla nowej ery” – napisano w komunikacie.

Uchwała przyjęta przez KC w listopadzie tego roku była dopiero trzecią taką uchwałą w historii partii. Poprzednie rezolucje były podejmowane w krytycznych momentach rozwoju partii oraz służyły Mao i Dengowi jako ważne punkty kontaktowe do osiągania konsensusu, rozstrzygania sporów oraz skupiania myśli i energii na celach partii. Przedstawione w komunikacie osiągnięcia Xi wykraczają poza jego polityczne przywództwo i rozciągają się na front ideologiczny, przedstawiając go, jako architekta serii „oryginalnych teorii i strategii”, które kierują partią do kontynuowania rządów i misji budowania socjalistycznych Chin.

W komunikacie wymieniono również szereg wyzwań, z jakimi zmagają się Chiny od 2012 roku oraz sposoby ich pokonania. Opisuje Xi jako wielkiego przywódcę, który potrafi rozwiązać problemy, których nie potrafili jego poprzednicy. – Centrala partii z towarzyszem Xi Jinpingiem jako rdzeniem rozwiązała wiele trudnych nierozwiązanych kwestii, które [partia] od dawna pragnęła rozwiązać, i zakończyła wiele ważnych, ale niewykonanych zadań, które ma nadzieję zrealizować w przeszłości – czytamy w dokumencie. Dalej mówi on, że Xi wykazał się „niezwykłą odwagą” i „silną odpowiedzialnością” w pokonywaniu poważnych zagrożeń i wyzwań zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej.

Ten komunikat, skierowany de facto do zachodniej opinii publicznej, ma dwa ważne cele. Po pierwsze jeszcze siniej konsoliduje władze w Chinach w ręku prezydenta Xi Jinpinga, który z pewnością będzie wybrany na trzecią kadencję. Ukazuje nam, że Chiny nie są politycznie podzielone, a zaufanie i oddanie jednemu przywódcy, jest całkowite. Po drugie, stanowi wyraźny sygnał dla amerykańskiej administracji, że Państwo Środka pomimo nacisków politycznych, nie zrezygnują z planów pełnej integracji Hongkongu i Tajwanu do kontynentalnych Chin. Stanowi to największe wyzwanie, przed jakim stanęły Stany Zjednoczone od czasu zimnej wojny. Sytuacja na Pacyfiku nie wątpliwie wpłynie na geopolityczny ład na całym świecie. Komunistyczna Partia Chin potwierdziła, że posiada przywództwo, które nie wycofa się ze swoich zamierzeń. Czy podobnie jest w Stanach Zjednoczonych?

