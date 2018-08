Nieoficjalnie: Piotr Skwieciński szefem Instytutu Polskiego w Moskwie

Z informacji, do jakich dotarli dziennikarze tygodnika "Do Rzeczy" wynika, że nowym szefem Instytutu Polskiego w Moskwie zostanie Piotr Skwieciński. Obecnie Skwieciński pisze dla tygodnika "Sieci".

Czym zajmuje się Polskie Centrum Kultury w Moskwie? "Naszym głównym zadaniem jest opowiadanie i pokazywanie aktywnej części Rosji, co nowego i ciekawego dzieje się we współczesnej Polsce. Aby to osiągnąć, przynosimy do Moskwy i innych rosyjskich miast znanych przedstawicieli polskiej kultury, którzy mają coś do powiedzenia i mają coś do zdziwienia" – czytamy na stronie internetowej Instytutu. Podobnie jak ośrodki w innych państwach, Instytut działa pod auspicjami MSZ.

Sam Piotr Skwieciński informacji o objęciu funkcji szefa placówki nie potwierdza. Obecnie dyrektorem moskiewskiego Instytutu Polskiego jest Dariusz Klechowski.