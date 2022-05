Szydło bezlitosna dla europosłów. Poszło o rezolucję PE

W przyjętej w czwartek rezolucji Parlament Europejski wzywa Radę UE oraz Komisję Europejską do podjęcia dalszych działań w związku z "pogorszeniem się stanu wartości UE na Węgrzech i w Polsce".

Europarlament domaga się od Rady i Komisji m.in. zatrzymania dla Węgier i Polski pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Finanse mają zostać odblokowane dopiero po ustąpieniu rządów narodowych i wdrożenia wszelkich wyroków. Warto zaznaczyć, że Węgry i Polska to jedyne państwa, które do tej pory nie otrzymały żadnych funduszy w ramach unijnej pożyczki.

Szydło: To działanie na rzecz Putina!

Była premier Beata Szydło podkreśla, że atak na Polskę przypadł w momencie, gdy tuż przy naszych granicach toczy się wojna, a do kraju przybywają miliony uchodźców.

"Polska ofiarnie pomaga milionom ukraińskich uchodźców oraz wspiera walczącą Ukrainę. Jak na to reagują posłowie do PE? Wydają rezolucję wzywającą KE do dalszego blokowania KPO dla Polski, a nawet do odbierania innych środków. Walka przeciw Polsce to działanie na rzecz Putina!" – podkreśla Szydło w komentarzu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Spór o KPO, spór o praworządność

Krajowy Plan Odbudowy rząd przesłał do Brukseli na początku maja 2021 roku. Zatwierdzenie KPO jest warunkiem do otrzymania środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, który ma na celu odbudowę gospodarek państw członkowskich UE po pandemii koronawirusa. Największą częścią Funduszu jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

Jednak jak dotąd nasz kraj nie otrzymał należnych środków. Według głosów polityków Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy, odblokowanie funduszy może nastąpić w połowie maja

