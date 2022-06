Media: Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała KPO

Z informacji Sokołowskiego wynika, że dwóch komisarzy było przeciw.

W czwartek do Polski przyjedzie szefowa KE Ursula von der Leyen. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezydentem Andrzejem Dudą. Celem wizyty Ursuli von der Leyen jest oficjalnie zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Warunki Brukseli

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN. Nowela przewiduje też procedurę "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", ale nie w stosunku do już zapadłych orzeczeń. W środę prace nad ustawą rozpoczyna Senat.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to jeden z warunków (kamieni milowych) Komisji Europejskiej w sprawie wypłacenia Polsce środków z KPO, które pozostają zamrożone z powodu wątpliwości, jakie KE ma wobec funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Kolejny warunek, jaki stawia Bruksela, to przywrócenie do orzekania odsuniętych sędziów.

– Komisja Europejska przyjrzała się tej ustawie (noweli ustawy o SN), którą zaprezentował prezydent Andrzej Duda i stwierdziła, że stanowi ona wrota do KPO. Jak to wytłumaczycie swoim wyborcom? Drodzy wyborcy PO zadawajcie te pytania swoim posłom – powiedział w ubiegłym tygodniu w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Likwidacja izby może się jednak nieco opóźnić ze względu na działania senatorów opozycji, którzy deklarują, że nie mogą poprzeć ustawy prezydenta w zaproponowanej wersji. Opozycja zgłosi swoje poprawki, które następnie trafią do Sejmu.

Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

