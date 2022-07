KE zmienia prognozy gospodarcze dla Polski

"W przyszłości wzrost gospodarczy będzie spowalniał do końca 2022 r. pod wpływem agresji Rosji na Ukrainę, zaostrzenia polityki pieniężnej, pogorszenia nastrojów gospodarczych i słabszego otoczenia zewnętrznego. Konsumpcję prywatną będzie nadal wspierać popyt na artykuły pierwszej potrzeby przesiedleńców z Ukrainy oraz trwająca ekspansja fiskalna. Niemniej jednak wzrost konsumpcji będzie ograniczany przez podwyższoną niepewność i niedawne zaostrzenie polityki pieniężnej, co zwiększa bodźce gospodarstw domowych do oszczędzania i zmniejsza dochody do dyspozycji, zwłaszcza biorąc pod uwagę duży udział kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu w Polsce" – czytamy w raporcie.

Oczekuje się, że podwyższona presja kosztowa, większa niepewność i zaostrzone warunki finansowania również spowodują, że firmy odłożą swoje projekty inwestycyjne, w tym w sektorze budowlanym. Po stronie zewnętrznej załamanie w handlu z Rosją i Ukrainą oraz spadek popytu ze strony głównych partnerów handlowych Polski mają wpłynąć na wyniki eksportu w 2022 r., prowadząc do ujemnego wkładu eksportu netto do wzrostu w 2022 r. Jednak w ujęciu globalnym zakłócenia łańcucha dostaw stopniowo łagodzą się, a aktywność gospodarcza ożywia się, wzrost eksportu powinien odbić się i podnieść bilans handlowy, zwłaszcza pod koniec 2023 r., podano także.

"Ogólnie oczekuje się, że wzrost PKB wyniesie 5,2 proc. w 2022 r., w dużej mierze za sprawą wyjątkowo silnego pierwszego kwartału. Oczekuje się, że kwartalne stopy wzrostu PKB pozostaną poniżej swoich historycznych średnich co najmniej do drugiej połowy 2023 r. W 2023 r., pomimo przyspieszenia tempa wzrostu, oczekuje się, że niskie przeniesienie pozwoli utrzymać roczny wzrost PKB na poziomie 1,5 proc." – czytamy dalej.

KE podniosła prognozę inflacji HICP dla Polski

Komisja Europejska zrewidowała prognozę tegorocznej inflacji HICP w Polsce do 12,2 proc. wobec spodziewanych w maju br. 11,6 proc., wynika z letniej prognozy KE. Prognoza na 2023 r. to inflacja na poziomie 9 proc. (wobec 7,3 proc. prognozowanych w maju).

"Rosnące ceny surowców oraz rosnące wąskie gardła po stronie popytu i podaży przyczyniły się do stałego i wyraźnego wzrostu inflacji w ostatnich miesiącach, która w czerwcu osiągnęła 15,6 proc. Oczekuje się, że ta wysoka dynamika cen utrzyma się do końca 2022 r. ze względu na wyższe światowe ceny energii i żywności oraz rosnącą inflację bazową. Inflacja bazowa powinna utrzymywać się na wysokim poziomie przez cały horyzont prognozy, ponieważ wyższe ceny energii, niedobory siły roboczej i wąskie gardła w dostawach napędzają wzrost cen usług i towarów przemysłowych" – czytamy w raporcie.

"Niemniej jednak osłabienie tempa wzrostu oraz stopniowy spadek presji w globalnym łańcuchu dostaw i cen energii doprowadzą prawdopodobnie do obniżenia inflacji pod koniec horyzontu prognozy. W rezultacie inflacja HICP po osiągnięciu 12,2 proc. w 2022 r. ma spaść do 9,0 proc. w 2023 r." – czytamy dalej.

Jak podał wcześniej unijny urząd statystyczny Eurostat, inflacja HICP w Polsce wyniosła 12,8 proc. r/r w maju br. wobec 11,4 proc. r/r inflacji miesiąc wcześniej.

