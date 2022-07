Unia Europejska nałożyła sankcje na "ruski mir"

Unia Europejska wskazała, że Fundacja Russkij mir została stworzona przez rząd w Moskwie w celu promowania rosyjskich interesów w przestrzeni postsowieckiej. Według Brukseli odrzuca ona prawo do istnienia Ukrainy jako niepodległego państwa oraz opowiada się za jej zjednoczeniem z Rosją.

Z kolei Rossotrudniczestwo określono jako narządzie miękkiej siły i wpływów hybrydowych Kremla, promujące koncept "ruskiego miru". Obie instytucje oskarżono o szerzenie rosyjskiej propagandy i działania skierowane przeciw niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Morawiecki: To rak, który stanowi śmiertelne zagrożenie

Do zakazania tej doktryny, której Władimir Putin używa dla usprawiedliwienia inwazji na Ukrainę, wezwał w maju Mateusz Morawiecki. W artykule dla brytyjskiego "Daily Telegraph" polski premier wskazał, że "putinowska ideologia «ruskiego miru» jest odpowiednikiem XX-wiecznego komunizmu i nazizmu. Jest to ideologia, za pomocą której Rosja uzasadnia wydumane prawa i przywileje dla swojego kraju. Jest ona również podstawą opowieści o 'szczególnej misji historycznej' narodu rosyjskiego".

Morawiecki podkreślił, że "w imię tej ideologii Mariupol i dziesiątki ukraińskich miast zrównano z ziemią, ponieważ wysłała ona rosyjskich żołnierzy na wojnę, przekonywała ich o ich wyższości i zachęcała do popełniania nieludzkich zbrodni wojennych – mordowania, gwałcenia i torturowania niewinnych cywilów. Wiemy też, że ta ideologia prowadzi do przymusowego przesiedlania Ukraińców w głąb terytorium Rosji".

W dalszej części artykuł premier ocenił, że "ruski mir" to "rak, który trawi nie tylko większość rosyjskiego społeczeństwa, ale stanowi śmiertelne zagrożenie dla całej Europy. Dlatego nie wystarczy wspierać Ukrainę w jej militarnej walce z Rosją. Musimy całkowicie wykorzenić tę nową, potworną ideologię".

"Ruski mir" – co to takiego?

Koncepcja "ruskiego miru" zakłada integrację narodowo-kulturową i historyczno-polityczną ludności rosyjskojęzycznej. Realizacja tej ideologii wiąże się z dążeniem do odzyskania przez Rosję statusu imperium, opierając się na przekonaniu o odrębności rosyjskiego świata cywilizacyjnego i rosyjskiej duchowości, szczególnej mesjańskiej roli rosyjskiego prawosławia oraz prawie do ekspansji politycznej i kulturowej. Wpisuje się w to także prawo do "zbrojnej interwencji humanitarnej" w obronie "ruskiego miru".

