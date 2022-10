TSUE: Zakaz symboli religijnych w pracy nie dyskryminuje

Sąd zajął się sprawą na wniosek belgijskiej muzułmanki, której aplikacji na staż pracodawca nie wziął pod uwagę, gdyż podczas rozmowy kwalifikacyjnej nosiła islamską chustę.

Kobieta uznała to za dyskryminację, natomiast firma tłumaczyła się polityką neutralności, wpisaną do jej regulaminu. Niedoszła stażystka skierowała sprawę do belgijskiego organu publicznego odpowiedzialnego za nadzór nad dyskryminacją, a następnie do sądu pracy w Brukseli. Europejski trybunał był ostatnią instancją w sprawie.

TSUE o dyskryminacji religijnej

W wydanym dziś orzeczeniu trybunał w Luksemburgu stwierdził, że wewnętrzny regulamin przedsiębiorstwa, zakazujący noszenia w sposób widoczny symboli religijnych, filozoficznych lub duchowych, nie stanowi bezpośredniej dyskryminacji, o ile jest stosowany w sposób ogólny i nieselektywny, czyli wobec wszystkich pracowników. Regulamin firmy może zabraniać im wyrażania słowem, ubiorem lub w jakikolwiek inny sposób swych przekonań religijnych lub filozoficznych, jakiekolwiek by one były, pod warunkiem zachowania bezstronności we wprowadzaniu tej normy w życie.

Jednak to do sądu pracy należeć będzie sprawdzenie, czy przepis regulaminu nie jest dyskryminujący, na niekorzyść osób wyznających określoną religię lub ideologię, stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Powołano pełnomocnika Unii Europejskiej ds. wolności religijnej

Nowym specjalnym pełnomocnikiem ds. wolności religii i przekonań poza granicami Unii Europejskiej został Włoch Mario Mauro. Komisja Europejska porozumiała się co do kandydatury tego 60-letniego chrześcijańskiego demokraty, byłego europarlamentarzysty i przewodniczącego niewielkiej partii „Popolari per l'Italia” (Ludowcy dla Włoch). Jego poprzednik – Christos Stylianides sprawował swój urząd tylko cztery miesiące – od maja 2021, po czym we wrześniu tegoż roku został jednym z ministrów w rządzie Cypru.

