Szydło wiceprzewodniczącą komisji specjalnej w Parlamencie Europejskim

"Dziś zostałam wybrana wiceprzewodniczącą Komisji Specjalnej INGE, której zadaniem jest zwalczanie dezinformacji oraz obcych ingerencji w procesy demokratyczne w UE. Jest to organ PE szczególnie istotny w obecnej sytuacji. Dziękuję za zaufanie" – oznajmiła eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło w czwartkowym wpisie na portalu społecznościowym Twitter.

Komisja Specjalna INGE

INGE to właściwie Komisja Specjalna do spraw Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji. Organ powstał jako odpowiedź Parlamentu Europejskiego "na coraz liczniejsze dowody na zagraniczne ingerencje i kampanie dezinformacyjne wpływające na wybory europejskie i debaty publiczne. Komisja ma rzucić światło na tego typu praktyki, które "zagrażają europejskiej demokracji i unijnemu projektowi".

Komisja Specjalna INGE z założenia analizuje sytuację w Europie oraz pracuje nad "ambitnymi propozycjami w zakresie reagowania na zagraniczne ingerencje i manipulacje".

Apele Szydło w PE

Ostatnio europoseł Beata Szydło po raz kolejny zaapelowała na forum Parlamentu Europejskiego do Komisji Europejskiej o odstąpienie od systemu ETS i dyrektyw Fit for 55. Polityk PiS wzięła udział w debacie na forum unijnego parlamentu dotyczącej wytycznych dla państw członkowskich UE w zakresie tematyki zatrudnienia.

W swoim wystąpieniu była polska premier zwróciła uwagę na potrzebę porzucenia horrendalnie drogiego systemu ETS oraz odstąpienia od realizacji Fit for 55. Unijny Pakiet dyrektyw Fit for 55 przewiduje podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w obszarze Unii Europejskiej do 2030 roku z 40 do 55 proc. w zestawieniu z poziomem z 1990 roku. Koszty tej operacji będą gigantyczne.

