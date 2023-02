Zełenski wystąpił w PE: Rosja chce nam zabrać europejski sposób życia

Prezydent Zełenski kontynuuje swój objazd po Europie. Polityk był niedawno w Wielkiej Brytanii oraz Francji, a w czwartek złożył wizytę w Brukseli, gdzie wystąpił w Parlamencie Europejskim.

– Dziękuję za poświęconą uwagę Ukrainie. Dziękuję za podejście do wartości, które nie zmieniają się podczas walki o Europę. Europa ma szczęście, że w największym europejskim parlamencie liczą się zasady i mogą one liczyć na poparcie większości tu zgromadzonych – mówił prezydent.

Zełenski: To jest wojna totalna

Zełenski podkreślił, że jego kraj broni się przed "najbardziej antyeuropejską siłą" we współczesnej Europy.

– Ta wojna totalna, którą Rosja rozpoczęła, toczy się nie tylko o takie czy inne terytorium. Mamy do czynienia z dyktatorem, który ma ogromne zasoby sowieckiej broni i od innych reżimów takich jak Iran — mówił ukraiński przywódca.

Polityk podkreślił, że tylko zwycięstwo zagwarantuje przetrwanie europejskich wartości.

– Zwracam się do was: przyszłość i przeznaczenie Europy nie zależy od polityków. Zależy od was wszystkich. Każdy z was potrafi wpłynąć na nasze wspólne zwycięstwo – mówił prezydent.

"Rosja odzyskała inicjatywę na Ukrainie"

Siły rosyjskie odzyskały inicjatywę na Ukrainie i rozpoczęły kolejną dużą ofensywę w obwodzie ługańskim – podaje think-tank ISW.

"Tempo rosyjskiej operacji w zachodnim obwodzie ługańskim znacznie wzrosło w ciągu ostatniego tygodnia, a źródła rosyjskie szeroko donoszą, że konwencjonalne wojska rosyjskie atakują ukraińskie linie obronne wzdłuż granicy obwodu charkowsko-ługańskiego, szczególnie w pobliżu Kupiańska i na zachód od Kreminnej" – czytamy w najnowszej analizie Instytutu Badań nad Wojną.

ISW zaznacza, że rosyjskie dowództwo wojskowe w pełni zaangażowało elementy kilku dywizji konwencjonalnych do decydujących operacji ofensywnych w tamtym rejonie. Chodzi o elementy kilku pułków 144. i 3. Dywizji Strzelców Motorowych (20. Armii Połączonej, Zachodni Okręg Wojskowy) oraz pułku 90. Dywizji Pancernej (Centralny Okręg Wojskowy), wspierane przez 76. Dywizję Powietrznodesantową i Południowy Okręg Wojskowy.

