UE będzie walczyć ze zmianami klimatu. Każde państwo otrzyma "cel krajowy"

Rada UE przyjęła przepisy, które zakładają zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku, podała Rada. Jednocześnie dla sektorów: transportu drogowego i morskiego, rolniczego oraz niektórych gałęzi przemysłu emisje miałyby zostać zredukowane o 40 proc. w porównaniu do roku 2005.

"Rada przyjęła dziś dwa rozporządzenia, które umożliwią UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. […] W nowym rozporządzeniu dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) określono cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie UE o 40 proc. w porównaniu z 2005 r. do 2030 r. w transporcie drogowym i krajowym morskim, budynkach, rolnictwie, sektorze odpadów i gałęziach przemysłu lekkiego" – czytamy w komunikacie. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję Zmienione rozporządzenie przypisuje każdemu państwu członkowskiemu cel krajowy i dostosowuje sposób, w jaki państwa członkowskie mogą wykorzystywać elastyczność, aby osiągnąć swoje cele, podano. Tzw. rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego określa bardziej rygorystyczne cele redukcji emisji dla państw członkowskich na 2030 r. Rozporządzenie w sprawie sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) zwiększy wkład tego sektora w realizację ogólnych ambicji klimatycznych UE na 2030 r.. W przypadku użytkowania gruntów i leśnictwa określono ogólny cel UE na poziomie 310 Mt ekwiwalentu pochłaniania CO2 netto w 2030 r. Cel krajowy dla każdego państwa Na okres 2026-2030 każde państwo członkowskie będzie miało wiążący cel krajowy na 2030 r. Ponadto każde państwo członkowskie będzie musiało zobowiązać się do osiągnięcia sumy emisji i pochłaniania netto gazów cieplarnianych w okresie od 2026 do 2029 r.. Rozporządzenie zakłada elastyczność dla państw członkowskich, aby osiągnąć te cele. To ostatni etap procedury decyzyjnej. Przed wejściem w życie rozporządzenia zostaną podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

