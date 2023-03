KE przyjęła program prac Funduszu Obronnego. Chodzi o ponad miliard euro

"Dzięki temu nowemu programowi prac Komisja odblokowuje nowe fundusze na projekty obronne w celu wspólnego rozwijania strategicznych zdolności i technologii obronnych. Wprowadza również szereg nowych środków promujących innowacje w dziedzinie obronności w ramach unijnego programu innowacji w dziedzinie obronności" – czytamy w komunikacie.

EFR ma zmniejszyć rozdrobnienie inwestycji w rozwój europejskich zdolności obronnych i zwiększyć konkurencyjność przemysłu obronnego w Europie.

Łącznie od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie EFR w maju 2021 r. inwestycje w tej dziedzinie ze strony UE sięgają ponad 3 mld euro.

Fundusz Obronny UE. Co zakłada?

Program prac na 2023 r. ukierunkowany jest na technologie i zdolności obronne zgodnie z priorytetami UE w zakresie zdolności uzgodnionymi przez państwa członkowskie. Program prac będzie wspierał projekty w dziedzinach krytycznych, takich jak orientacja w przestrzeni kosmicznej, przeciwdziałanie pociskom hipersonicznym oraz, w dziedzinie marynarki wojennej, rozwój prototypu europejskiej korwety patrolowej (EPC).

Firmy będą mogły składać wnioski od połowy czerwca do listopada br.

"Zaproszenia do składania wniosków przygotują grunt pod rozwój systemów myśliwskich nowej generacji, czołgów podstawowych, europejskich zdolności do prowadzenia ognia pośredniego, a także strategicznego transportu lotniczego ładunków ponadgabarytowych, co jest podstawową zdolnością do szybkiego wsparcia misji na całym świecie" – podano także.

Finansowanie dla MŚP i organizacji badawczych zaproszeń do składania wniosków dotyczących nietematycznych badań i rozwoju zostało zwiększone o 50% w porównaniu z 2022 r., zapewniając silniejsze wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw obronnych, podała Komisja.

Ponadto program prac EFR na 2023 r. zapewnia ciągłość finansowania niektórych ważnych projektów zainicjowanych w ramach poprzednich zaproszeń do składania wniosków EFR, a także dwóch programów poprzedzających EFR.

Do 2027 r. Komisja zamierza wygenerować do 2 mld euro inwestycji w innowacje w dziedzinie obronności, zainicjowanych przez EFR, w ramach programu zwiększania innowacji w dziedzinie obronności.

Za jego pomocą Komisja chce wspierać innowacyjnych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa typu startup i MŚP.

UE a obronność

Europejski Fundusz Obronny jest instrumentem Komisji służącym wspieraniu badań i rozwoju w dziedzinie obronności oraz współpracy. EFR dysponuje budżetem w wysokości 7,953 mld euro na lata 2021-27 podzielonym na dwa filary:

– 2,651 mld euro zostanie przeznaczone na finansowanie wspólnych badań nad obronnością w celu zajęcia się pojawiającymi się i przyszłymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa;

– kwota 5 302 mld euro będzie współfinansować projekty rozwoju zdolności oparte na współpracy.

Od 4% do 8% budżetu EFR przeznacza się na rozwój lub badania nad przełomowymi technologiami, które mają potencjał tworzenia przełomowych innowacji.

