Unijni eksperci pomogą Mołdawii? W środę decyzja ambasadorów

Ambasadorowie Unii Europejskiej mają w środę podjąć decyzję w sprawie wysłania specjalistów ds. bezpieczeństwa do Mołdawii. Unijna misja cywilna ma wesprzeć kraj, który Rosjanie próbują zdestabilizować. Pomocy Mołdawii udzielił już polski rząd.

Misja cywilna w maju?

Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Spotkają się w poniedziałek w Luksemburgu.

Misja cywilna w Mołdawii zacznie się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Jeszcze nie wiadomo, jakie działania odbędą się w jej ramach, jednak na stronie Polskiego Radia czytamy, że jego brukselska korespondentka Beata Płomecka dowiedziała się z unijnego dokumentu dotyczącego wsparcia dla Mołdawii, że delegacja ma składać się z około 30 ekspertów do spraw bezpieczeństwa.

Jak wynika z unijnego dokumentu, celem misji jest wzmocnienie zarządzania kryzysowego w Mołdawii, a także poprawienie cyberbezpieczeństwa i zwiększenie odporności kraju na ataki hybrydowe. W agendzie znalazło się również przeciwdziałanie zagranicznym manipulacjom i dezinformacji.

Władze Mołdawii zwróciły się do Unii Europejskiej o taką pomoc na początku roku. Wtedy też pojawiły się doniesienia, jakoby Rosja planowała pucz w tym kraju. Miała to być reakcja na porażki, które agresor ponosił wówczas na ukraińskim froncie.

Próby destabilizacji Mołdawii

Prawdopodobne jest, że Rosja zwiększy presję na Mołdawię, bo na czerwiec w Kiszyniowie zaplanowany jest szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Wezmą w nim udział przewodniczący 27 europejskich krajów oraz liderzy kilkunastu innych państw partnerskich.

Rosyjskie próby destabilizacji Mołdawii przejawiają się chociażby w zamieszkach w Kiszyniowie, które zostały sprowokowane przez środowiska prorosyjskie pod koniec lutego.

Organizatorzy manifestacji – zwolennicy prorosyjskiej partii Sor oraz członkowie "Ruchu dla Ludu" – podburzyli tysiące obywateli Mołdawii do udania się do centrum miasta. Głównym hasłem demonstrantów było żądanie wypłaty przez mołdawski rząd rekompensat kosztów za gaz, ogrzewanie i prąd za okres od grudnia 2022 do lutego 2023.

