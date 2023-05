Ziobro mocno o Fit for 55 i ETS. "Nie zgadzamy się, żeby nabijać kabzę spekulantom"

3 maja w Warszawie odbyła się konwencja ugrupowania Solidarna Polska, która zmieniła nazwę na Suwerenna Polska. Po wystąpieniach czołowych polityków partii około 30-minutowe przemówienie wygłosił lider formacji Zbigniew Ziobro.

Ziobro: Fit for 55 to dwa budżety Polski

Jednym z poruszonych przez niego zagadnień było bezpieczeństwo energetyczne. Ziobro mówił w tym kontekście m.in. o potrzebie zakończenia udziału Polski w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 (system ETS).

– 10 lat temu ostrzegaliśmy, że konsekwencją unijnej polityki klimatycznej będzie drożyna, że to obłęd. Hamuje rozwój gospodarki i będzie wpędzać ludzi w biedę. Dziś w wyniku tej polityki rachunki za prąd są już ponad dwukrotnie wyższe właśnie przez unijny podatek klimatyczny. Nie chcemy drożyzny, dlatego nie zgadzamy się, żeby nabijać kabzę spekulantom od unijnego parapodatku ETS. To w interesie tych spekulantów Bruksela wymyśla kolejne pakiety klimatyczne – powiedział Ziobro.

– Według ekspertów Pekao S.A. szalony pakiet Fit for 55, jeśli byłby urzeczywistniony w naszym kraju, będzie nas Polaków kosztował kwotę odpowiadającym dwóm rocznym budżetom polskiego państwa. Będziemy musieli dodatkowo to wydać. Nie możemy się na to zgodzić – podkreślił lider SP.

Suwerenna Polska przeciwko likwidacji państw członkowskich

Podczas wystąpienia Ziobro mówił o niezbędnych elementach suwerenności państwa. – Przyjmujemy od dziś nazwę Suwerenna Polska, żeby podkreślić to, co jest dla nas najważniejsze i najdroższe. I o co zawsze toczyliśmy walkę. To walka o wolne wybory Polaków, by nikt nie podejmował decyzji o nas bez nas – powiedział Zbigniew Ziobro.

Ziobro przestrzegał, że jeżeli polskie społeczeństwo podda się trwającym w Unii Europejskiej procesom likwidowania państw narodowych, wtedy w kraju "nie będziemy mieli demokracji, lecz posłuszną Berlinowi Tuskową sitwę". Zdaniem ministra sprawiedliwości, obecnie polska suwerenność jest " zagrożona najbardziej od czasu upadku komunizmu".

– Mówimy stanowczo nie jakimkolwiek dalszym ustępstwom wobec bezprawnych żądań Unii Europejskiej wobec Polski. Chcemy Unii Europejskiej jako Europy Ojczyzn - ściśle współpracujących ze sobą, szanujących się suwerennych państw. Nie zaś jednego państwa i likwidacji państw członkowskich – powiedział lider partii.

UE rozszerza ETS

W kwietniu Parlament Europejski przyjął kolejne elementy radyklanego pakietu "Fit for 55", który przewiduje m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych w obszarze Unii Europejskiej o 55 proc. do roku 2030 porównaniu z poziomem w 1990 roku.

Sektory już objęte systemem mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62 proc. w porównaniu z poziomem w roku 2005". Europarlament przegłosował przepisy rozszerzające unijny system handlu emisjami (ETS) na budynki mieszkalne i transport. Jak ostrzegali w grudniu ubiegłego roku politycy Solidarnej Polski, rozszerzenie ETS to dla polskiego podatnika do 2030 roku 189 miliardów euro więcej do zapłaty.

