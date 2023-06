Koronawirus. Mazowsze otrzyma prawie 500 mln zł z UE

Unia Europejska od lat wspiera rozwój opieki medycznej na Mazowszu. Nie inaczej było w obliczu ogromnych wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Do tej pory dzięki ponad 414 mln zł dofinansowania do mazowieckich szpitali i stacji pogotowia ratunkowego trafił specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów, a także środki ochrony osobistej. Z pomocy w ramach programu regionalnego skorzystało aż 75 placówek z całego regionu.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, "wartość realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego projektu covidowego zwiększy się o blisko 100 mln zł".

– Unia Europejska dołoży ok. 78,5 mln zł, a 18,9 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa. Te środki zostaną przeznaczone na zakup aparatury medycznej, dzięki czemu jeszcze większa liczba pacjentów chorujących na COVID-19 lub borykających się z powikłaniami po przebytym zakażeniu otrzyma specjalistyczną pomoc – powiedział Struzik.

Koronawirus. Nowoczesny sprzęt medyczny dla szpitali na Mazowszu

W ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza projektu szpitale otrzymały nowoczesne urządzenia i aparaturę medyczną, m.in.: respiratory, kardiomonitory, aparaty RTG, aparaty do tlenoterapii, tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, aparaty USG, defibrylatory, pompy infuzyjne czy łóżka do intensywnej terapii.

Dzięki dofinansowaniu możliwe było przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych na oddziałach i w pracowniach diagnostycznych. Zespoły ratownictwa medycznego otrzymały z kolei nowoczesne pojazdy do przewozu pacjentów, w tym również specjalistyczne karetki bariatryczne do ratowania życia osób z otyłością. Placówki zostały również wyposażone w środki ochrony osobistej dla lekarzy i personelu dbającego o zdrowie mieszkańców.

Samorząd Mazowsza realizuje projekt pod nazwą: "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego". Całkowita wartość projektu wynosi 578 172 121 zł, z czego 493 442 397 zł to środki europejskie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

