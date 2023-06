Czarnecki: Polska pokazała, że można inaczej. To wzbudza wściekłość elit UE

Unia Europejska ponownie chce wymusić na Polsce, żeby wpuściła na swoje terytorium nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się na tzw. pakt migracyjny. Jednocześnie w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata o stanie praworządności w Polsce.

Czarnecki: Polska pokazała, że można inaczej

Europoseł PiS powiedział, że frekwencja jak zwykle była bardzo niska, ale środowiska chcące zaszkodzić Polsce za to, że nie zgodziła się na politykę migracyjną Unii, cały czas są aktywne.

– O tym się w Polsce nie mówi, ale to było ważne nie tylko dlatego, że nie przyjęliśmy paru tysięcy uchodźców. (…) W ten sposób, nie zgadzając się na przymusowy handel ludźmi de facto, Polska pokazała, że można inaczej. Polska pokazała wyborcom i podatnikom francuskim, belgijskim, holenderskim, niemieckim, włoskim – podatnikom starej Unii, że można prowadzić politykę migracyjną, jaką się chce. A zasadniczo taką, którą się kreuje, rzeźbi się we własnym kraju i stolicy, aby mieć szybki rozwój gospodarczy i mniej dodatkowych problemów z kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego, z przestępczością, mniej problemów na tle kulturowym, religijnym, cywilizacyjnym – tłumaczył polityk.

– To budzi wściekłość, ponieważ na jaw wyszło kłamstwo migracyjne elit krajów zachodnich, które wmawiały swoim narodom, że koniecznie trzeba sprowadzać imigrantów, bo to są ręce do pracy i gospodarka bez nich padnie – powiedział Czarnecki.

PiS, SP i Konfederacja przeciwko przymusowej relokacji imigrantów

PiS zapewnił, że nie ulegnie presji i nie zgodzi się na przymusową relokację. Procederowi temu zdecydowanie sprzeciwia się także Konfederacja oraz Suwerenna Polska.

– Nie ma zgody Suwerennej Polski na przymusową relokację uchodźców. Nie ma też zgody na to, żeby Polacy musieli płacić gigantyczne pieniądze za błędy polityki migracyjnej bogatych państw Unii Europejskiej – powiedział lider Suwerennej Polski, minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro.

– Przecież to jest naruszenie zasad strefy Schengen. Każde państwo powinno skutecznie strzec swojej przestrzeni. Nie rozumiem, dlaczego pieniądze miałyby iść od państw, które skutecznie strzegą swojej granicy jak Polska w kierunku państw, które jej nie strzegą – powiedział przewodniczący koła poselskiego Konfederacji, Krzysztof Bosak.

