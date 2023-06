Szydło w PE: Polska nie da się sterroryzować poprzez wasze ataki i kary

W środę 14 czerwca w Parlamencie Europejskim odbywa się kolejna dyskusja na temat stanu praworządności w Polsce. Tematem debaty jest między innymi ustawa o powołaniu komisji ds. wpływów rosyjskich w Polsce.

Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders zapowiedział, że jeśli KE nie uzyska od Polski zadowalającej odpowiedzi w kwestii ustawy powołującej komisję, organ ten może przejść do kolejnego etapu procedury i wystąpić w tej sprawie do TSUE.

Z optyką polskiej opozycji i stanowiskiem Reyndersa w tej sprawie nie zgadzają się europosłowie PiS. W ramach dyskusji głos zabrała m.in. była premier Beata Szydło, która zwróciła uwagę, że UE próbuje wymusić na państwach, które tego nie chcą, wpuszczenie na swoje terytorium nielegalnych cudzoziemców z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Szydło: UE łamie i omija traktaty

W jej ocenie praworządność w Polsce nie jest łamana, a próby dyscyplinowania rządu PiS wynikają z zachowania opozycji, która wykorzystuje do tego instytucje Unii Europejskiej. Szydło powiedziała, że skoro już odbywa się debata o praworządności, to warto porozmawiać także o praworządności w Unii.

– Czy tutaj nie dochodzi do łamania traktatów i omijania ich? Miesiąc temu z tego miejsca niemiecki kanclerz Olaf Scholz przedstawił niemiecką wizję Unii Europejskiej - zabranie prawa weta w kluczowych kwestiach, wprowadzenie nowych, pozatraktatowych metod zarządzania UE. To nie były tylko rozważania teoretyczne, bo przecież to się już dzieje, a debata o pakcie migracyjnym jest tego najlepszym przykładem. Następuje przebudowa i próba pozatraktatowej zmiany ustroju UE. Komisja Europejska potrzebuje zasłony dymnej, żeby rozmawiać np. o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce, niż tłumaczyć się z tego, dlaczego omija traktaty europejskie – powiedziała Szydło.

Szydło: Polska nie da się sterroryzować poprzez wasze ataki i kary

– Jako była polska premier, eurodeputowana z Polski, która otrzymała poparcie ponad pół miliona polskich obywateli, chcę jasno Komisji powiedzieć panie komisarzu, że Polska nie jest i nie będzie chłopcem do bicia. Nie da się Polska sterroryzować poprzez wasze ataki i kary. My stoimy dzisiaj na straży traktatów europejskich i chcemy, żeby UE zgodnie z traktatami się rozwijała. A polskiej opozycji, która tutaj siedzi na tej sali, proponuję reset – podsumowała.

UE chce narzucić Polsce nielegalnych imigrantów

Przypomnijmy, że Unia Europejska ponownie chce wymusić na Polsce, żeby wpuściła na swoje terytorium nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się na tzw. pakt migracyjny.

Rząd PiS zapewnił, że nie ulegnie presji i nie zgodzi się na przymusową relokację. Procederowi temu zdecydowanie sprzeciwia się także Konfederacja oraz Suwerenna Polska.

