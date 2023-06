Europoseł z partii Orbana broni Polski w PE. "Bez ciągłych lekcji Zachodu"

W środę 14 czerwca w Parlamencie Europejskim odbywa się dyskusja na temat stanu praworządności w Polsce.

Europoseł z Węgier broni Polski

W trakcie dyskusji głos zabrał węgierski eurodeputowany partii Fidesz Viktora Orbana Balázs Hidvéghi. Polityk wygłosił kilka słów w języku polskim.

– Polacy są dumnym narodem pewnym siebie, który odnosi sukcesy i jest w stanie podążać własną drogą, bez ciągłych lekcji ze strony Zachodu. Sprzeciwiam się ciągłym atakom na Polskę i domagam się więcej szacunku dla polskich wyborców.

W dalszej części wypowiedzi już w języku angielskim polityk zwrócił się do obecnych na sali polskich przedstawicieli frakcji Europejskiej Partii Ludowej.

– Państwo mylnie uważają, że skoro nie potrafią wygrać u siebie w kraju wyborów, to trzeba przyjechać do Brukseli, zebrać wokół siebie radykalną lewicę i atakować własny kraj. To nie da wam większości w wyborach, bo Polakom się to nie podoba (…) To jest naprawdę niewłaściwe zachowanie. Niech żyje Polska – powiedział Hidvéghi.

twitter

Thun chce misji OBWE na wybory w Polsce

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej przekonują, że w Polsce zagrożona jest prawidłowość procesu wyborczego.

Europoseł PO Róża Thun powiedziała, że "w Polsce podczas tych najbliższych wyborów powinna działać pełna misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie". – Wszyscy musimy obserwować, czy te wybory są wolne, uczciwe i równe – dodała.

Szydło: W Polsce praworządność nie jest łamana

Z kolei działań władzy broniła eurodeputowana PiS, była premier Beata Szydło. Polityk zwróciła uwagę, że od dłuższego czasu w organach unijnych dochodzi do natężenia pozatraktatowej działalności Unii wobec państw członkowskich.

– Miesiąc temu z tego miejsca niemiecki kanclerz Olaf Scholz przedstawił niemiecką wizję Unii Europejskiej - zabranie prawa weta w kluczowych kwestiach, wprowadzenie nowych, pozatraktatowych metod zarządzania UE. To nie były tylko rozważania teoretyczne, bo przecież to się już dzieje, a debata o pakcie migracyjnym jest tego najlepszym przykładem. Następuje przebudowa i próba pozatraktatowej zmiany ustroju UE. Komisja Europejska potrzebuje zasłony dymnej, żeby rozmawiać np. o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce, niż tłumaczyć się z tego, dlaczego omija traktaty europejskie – powiedziała Szydło.

Czytaj też:

Szydło w PE: Polska nie da się sterroryzować poprzez wasze ataki i karyCzytaj też:

Jaki do Reyndersa: Wybory są nieuczciwe, bo nie wygrali wasi