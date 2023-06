Instytucje unijne uzgodniły wspólne zamówienia obronne do 2025 r.

Chodzi o budżet na poziomie 300 mln euro, z dopłatą ze strony Unii Europejskiej do 20 proc. wartości zamówienia do 2025 r.

"Nowe rozporządzenie, nieformalnie uzgodnione przez dwóch prawodawców UE, ustanowi krótkoterminowy instrument mający na celu pobudzenie europejskiego przemysłu obronnego poprzez wspólne zamówienia (EDIRPA) do 31 grudnia 2025 r. Narzędzie to powinno pomóc państwom członkowskim w wypełnieniu ich najpilniejszych i najbardziej krytycznych zadań obronnych potrzeby, szczególnie zaostrzone przez transfery produktów obronnych na Ukrainę, w sposób dobrowolny i oparty na współpracy" – czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego.

Budżet w wysokości 300 mln euro

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej uzgodnili budżet w wysokości 300 mln euro na sfinansowanie wdrożenia instrumentu. UE ma pokryć do 20 proc. kosztów każdego zakupu we wspólnych zamówieniach dla każdego konsorcjum państw członkowskich i krajów stowarzyszonych. Aby skorzystać z tych środków, podmioty będą musiały mieć siedzibę w UE lub w krajach stowarzyszonych (w tym w krajach EFTA należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandii, Liechtensteinie i Norwegii).

Do uruchomienia wspólnych zamówień, które obejmą produkty obronne, potrzeba udziału co najmniej trzech państw UE. Można też występować wspólnie z podmiotami z Ukrainy czy Mołdawii.

Komisja Europejska oceni wpływ i skuteczność działań podjętych w ramach EDIRPA po zakończeniu programu. Zidentyfikuje możliwe niedobory i krytyczne zależności od niestowarzyszonych państw trzecich w zakresie surowców, komponentów i zdolności produkcyjnych.

Nieformalne porozumienie będzie teraz musiało zostać zatwierdzone przez Parlament i Radę, aby mogło wejść w życie.

