Zakaz wjazdu przyczep i naczep zarejestrowanych w Rosji już obowiązuje

Rada Unii Europejskiej przyjęła 23 czerwca 2023 r. 11. pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, który obejmuje m.in. zakaz wjazdu do UE przyczep i naczep zarejestrowanych w tym kraju.

Jak przypomina resort infrastruktury, w ramach przepisów 11. pakietu sankcji rozszerzono dotychczasowe ograniczenia i wprowadzono nowe zakazy związane z transportem drogowym.

Zaostrzenie unijnych sankcji wobec Rosji na wniosek Polski

"Wnioskowane przez Polskę zaostrzenie sankcji Unii Europejskiej w dziedzinie transportu drogowego wobec Rosji miało na celu wzmocnienie uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych, ograniczenie aktywności przewoźników rosyjskich na rynku UE i zmniejszenie przychodów tej branży, która dotychczas wzmacniała potencjał gospodarczy agresora" – podkreśla MI.

Regulacje 11. pakietu sankcji rozszerzyły obowiązujący od kwietnia 2022 r. zakaz wjazdu rosyjskich pojazdów na obszar Unii Europejskiej. Po zmianach zakaz wjazdu ma zastosowanie do transportu towarów na terytorium Unii przez przedsiębiorstwa transportu drogowego, wykonywanego również przy użyciu przyczep lub naczep zarejestrowanych w Rosji, także wówczas, gdy te przyczepy lub naczepy są ciągnięte przez samochody ciężarowe zarejestrowane w innych państwach niż Federacja Rosyjska.

Możliwy jedynie tranzyt

Jednocześnie właściwe organy państwa członkowskiego, tak samo jak w przypadku samochodów ciężarowych, mogą zezwolić na wykonanie transportu towarów przez przedsiębiorstwo transportu drogowego z siedzibą w Rosji lub jakiekolwiek przedsiębiorstwo transportu drogowego. Dotyczy to sytuacji, gdy towary są przewożone przy użyciu przyczep lub naczep zarejestrowanych w Rosji, także wówczas, gdy te przyczepy lub naczepy są ciągnięte przez samochody ciężarowe zarejestrowane w innych państwach, jeżeli właściwe organy ustaliły, że taki transport jest niezbędny.

Ministerstwo zaznacza, że Polska nie wyznaczyła organu właściwego do wydawania tego typu zezwoleń, zatem nie są one wydawane. W tej sytuacji, w przypadku pojazdu zarejestrowanego w Rosji, możliwy jest jedynie przejazd tranzytem przez terytorium RP do innego państwa UE, na podstawie zezwolenia wydanego w tym państwie członkowskim.

