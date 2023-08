Polska złożyła skargę do TSUE. Chodzi o część Fit for 55

Unia Europejska przyjmuje kolejne elementy pakietu "Fit for 55", który w celu "walki o klimat" przewiduje m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych w obszarze Unii Europejskiej o 55 proc. do roku 2030 porównaniu z poziomem w 1990 roku.

Sektory już objęte systemem mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62 proc. w porównaniu z poziomem w roku 2005".

Działania ws. Fit for 55

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazało, że wdrożenie założeń pakietu Fit for 55 będzie prowadzić do ubóstwa energetycznego Polaków.

W związku z tym Polska Ministerstwo Klimatu próbuje blokować na arenie unijnej wdrażanie poszczególnych dyrektyw. O działaniach w tym zakresie informuje kierująca resortem, Anna Moskwa.

Mechanizm CBAM

Pierwszym zaskarżonym aktem prawnym jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE wprowadzające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Chodzi o towary przywożone na terytorium celne UE z państw trzecich. Istotą regulacji jest ustanowienie opłat za emisje wbudowane gazów cieplarnianych w przywożonych towarach przez obowiązek nabycia przez importerów tzw. certyfikatów CBAM, wycenianych na podstawie średnich tygodniowych aukcji uprawnień do emisji CO2.

Recz w tym, że Polska importuje spoza Unii Europejskiej cement, nawozy, stal i aluminium, a także energię elektryczną. Wprowadzenie wspomnianego rozporządzenia przełoży się na wzrost kosztów importowanych dóbr.

Warszawa uzasadnia zaskarżenie rozporządzenia wadliwą podstawą prawną dokumentu i zastąpienie w nim zasady jednomyślności zasadą większości.

Przydziały w systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych

Druga skarga dotyczy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz decyzję UE w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Chodzi o to, że po zmianie do rezerwy stabilności rynkowej unijnego systemu trafia większa ilość uprawnień do emisji – 200 mln zamiast 100 mln. Rezultatem jest mniejsza liczba uprawnień dostępnych na rynku, a to powoduje z kolei utrzymywanie się wysokiej ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Cztery skargi Polski

Do tej pory Warszawa złożyła do TSUE cztery skargi na przepisy stanowiące częścią pakietu Fit for 55. Skargi dotyczą: zakazu rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku, podwyższenia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia liczby bezpłatnych ETS dostępnych na rynku oraz ingerencji w gospodarkę leśną krajów unijnych.

Ponadto do Komisji Europejskiej została skierowana skarga na Niemcy w sprawie nielegalnego wwożenia do Polski odpadów.

