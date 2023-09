Przystąpienie Ukrainy do UE. Komisja Europejska przygotowuje się do ważnego kroku

Po wydaniu formalnego zalecenia przywódcy UE będą musieli je zatwierdzić na grudniowym posiedzeniu szefów państw i rządów, choć do wyjaśnienia pozostaje stanowisko niektórych krajów członkowskich, w tym Węgier.

Przygotowania Ukrainy do przystąpienia do UE będą wymagały reform w ponad 30 obszarach, w tym w zakresie walki z korupcją, praworządności, gospodarki i ochrony mniejszości narodowych. Jak informuje Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, zadaniem Brukseli jest pokazanie Kijowowi, że nie będzie przystąpienia do Wspólnoty "na skróty".

Agencja zwraca uwagę, że rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych wzmocni pozycję prezydenta Wołydymyra Zełenskiego, który odczuwa spadek poparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast dla UE przystąpienie Ukrainy będzie "testem zdolności do przyjmowania nowych członków i dostosowania mechanizmu podejmowania decyzji" – zauważa Bloomberg.

Nie tylko Ukraina chce do UE

We wrześniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała UE do przygotowania się do rozszerzenia na ponad 30 krajów. Według niej odpowiada to "strategicznym interesom Europy".

Oprócz Ukrainy, która otrzymała status kraju kandydującego do UE w czerwcu 2022 r., na wejście do Unii czekają Mołdawia (również otrzymała status kraju kandydującego do UE w zeszłym roku) oraz kraje bałkańskie: Albania, Bośnia, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia i Czarnogóra.

Źródła, na które powołuje się Bloomberg, uważają, że odmowa rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Kijowem byłaby "politycznie nie do utrzymania" dla Brukseli, biorąc pod uwagę trudności, z jakimi boryka się Ukraina podczas wojny.

Celem Rosji jest powstrzymać rozszerzenie NATO

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r. i upadku hitlerowskich Niemiec. Rząd w Kijowie liczy na to, że po wojnie Ukraina zostanie członkiem nie tylko Unii Europejskiej, ale również NATO.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w kwietniu, że jednym z celów "specjalnej operacji wojskowej", jest powstrzymanie przyjęcia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

