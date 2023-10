Głosowanie zmian w unijnych traktatach. Konfederacja ostrzega

Konfederacja zorganizowała w środę konferencję prasową pod siedzibą Komisji Europejskiej w Polsce. – Suwerenność Polski kolejny raz jest zagrożona przez zakusy eurokratów – przekonywali Krzysztof Bosak i Anna Bryłka.

Reforma ustrojowa UE

12 października w Parlamencie Europejskim głosowana będzie propozycja daleko idących zmian unijnych traktatów (Traktatu o Unii i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii). Propozycja bazuje na raporcie Parlamentu Europejskiego przygotowanym przez niemiecko-francuską grupę ekspercką. Dokument przewiduje liczne zmiany ustrojowe Unii, między innymi likwidację prawa weta w 65 przypadkach, w tym w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony, podatków i budżetu.

Raport rekomenduje ponadto m.in. propozycje uczynienia mechanizmu warunkowości narzędziem sankcjonowania naruszeń praworządności. Propozycje obejmują m.in. zmianę treści art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, tak aby obniżyć wymogi co do wszczęcia przewidzianej tam tzw. procedury naruszeniowej.

Konfederacja: Absolutnie się nie zgadzamy

– W tym raporcie są rzeczy, od których włos się jeży na głowie – powiedział Krzysztof Bosak, dodając, że forsowane są zmiany w funkcjonowaniu wspólnoty znacznie dalej idące niż w Traktacie z Lizbony. – Przypomnijmy, że w Traktacie Lizbońskim wyeliminowano zasadę jednomyślności państw członkowskich w wielu dziedzinach. Alarmowaliśmy, że doprowadzi to do supremacji instytucji unijnych ponad państwa członkowskie i, że różne polityki będą nam narzucane. Dokładnie to się dzieje, ale teraz jest propozycja, żeby pójść w tym kierunku dużo dalej – powiedział współprzewodniczący Rady Liderów Konfederacji.

– Wyłączne kompetencje UE mają być przekazane w dziedzinach tak szerokich, jak ochrona środowiska i różnorodność biologiczna, a także przeciwdziałanie zmianom klimatu – podał przykład. – Każdy, kto obserwuje implementację pakietu Fit for 55, wie że przeciwdziałanie zmianom klimatu dotyczy właściwie wszystkich dziedzin gospodarki – dodał.

Bosak przytoczył część zmian zaproponowanych w raporcie. Polityk podkreślił, że Konfederacja podtrzymuje swoje stanowisko. – Nie będzie żadną niespodzianką jeśli powiem, że dla Konfederacji podejście do tych kwestii jest zupełnie oczywiste. Absolutnie się na te sprawy nie zgadzamy i nigdy nie zgodzimy. Uważamy, że dotychczasowe uszczuplenie kompetencji państwa polskiego, ograniczenie polskiej suwerenności, idzie już zdecydowanie zbyt daleko, jak na cel, który Polacy zaakceptowali w referendum akcesyjnym do UE – powiedział Bosak.

twitter

Zasada jednomyślności

Przypomnijmy, że obecnie w Unii Europejskiej przy podejmowaniu decyzji w najważniejszych sprawach obowiązuje zasada jednomyślności. Od dłuższego czasu w Brukseli mówi się jednak o potrzebie większej centralizacji władzy.

W marcu tego roku kanclerz Niemiec Olaf Scholz zasugerował, że instytucje Unii Europejskiej wymagają gruntownej reformy. Jednym z rozwiązań ma być właśnie rezygnacja z zasady jednomyślności w kolejnych kwestiach.

Warszawa przeciwko

Przedstawiciele polskich władz utrzymują, że nie zgodzą się na zniesienie zasady jednomyślności.

"To rozwiązanie jest nie do zaakceptowania. Mamy własną propozycję, która idzie w zupełnie innym kierunku" – zapewnił w Radiu Poznań Szymon Szynkowski vel Sęk, Minister ds. Europejskich.

Przed procedowanymi obecnie zmianami Traktatów UE wielokrotnie ostrzegali politycy Suwerennej Polski.

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski zwrócił uwagę, że europosłowie PO, PSL, Polski2050 i Lewicy głosowali w komisji "za" przyjęciem dokumentu. Przeciw byli natomiast przedstawiciele PiS.

Czytaj też:

Rzońca: KE chce, żeby za jej błędy płaciła cała EuropaCzytaj też:

Sektor rolnictwa. Bryłka o głównych zagrożeniach i programie Konfederacji