Premier w Brukseli: Przestrzegam, proces centralizacji Unii właśnie się toczy

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w dwudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej Brukseli. Na agendzie spotkania były przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i sytuacja geopolityczna, w tym eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego na Bliskim Wschodzie. W Brukseli kontynuowane były rozmowy dotyczące tzw. paktu migracyjnego. W tej kwestii szef rządu przekazał nowe informacje.

Morawiecki: Centralizacja UE odbierze Polsce prawo decydowania o własnym losie

Podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia RE, Morawiecki odniósł się m.in. do kwestii trwających w Brukseli prac nad reformą ustrojową Unii Europejskiej, pogłębiającej centralizację organizacji.

Morawiecki powiedział, że poruszył ten temat w Brukseli, jednak odniósł wrażenie, że w UE nie chcą o tym zbyt głośno mówić. – Prace, które toczą się teraz w Parlamencie Europejskim (…) mają doprowadzić do tego, że decyzje w praktycznie wszystkich sprawach będą zapadały taką czy inną większością głosów. (…) To są fundamentalne sprawy, za które obecnie ostatecznie odpowiadają państwa członkowskie – powiedział szef rządu.

– Czyli my Polacy, niezależnie od tego, kto rządzi, mamy prawo sami zadecydować o bardzo wielu tematach, w szczególności tych, które najbardziej dotyczą wszystkich Polaków, czyli kto płaci jakie podatki. W ślad za tymi regulacjami, które dziś idą przez PE, to wszystko ma zostać zniesione. Procedura większości kwalifikowanej odbierze Polsce prawo decydowania o naszym własnym losie – kontynuował premier, podając przykłady energetyki czy lasów.

Morawiecki powiedział, że w istocie nie będziemy mieli do czynienia z federalizacją, tylko z centralizacją władzy w Brukseli, dodając, że najwięcej do powiedzenia mają w UE Berlin i Paryż. – Zabrałem głos na RE, pokazując ogromne ryzyka dla państwa polskiego. Chcę przed tym przestrzec. Ten proces właśnie się toczy. Chcę przestrzec także inne partie, które dostały się do parlamentu, bo partia pana Donalda Tuska głosowała za tym. Za kilka tygodni mamy głosowanie w Parlamencie Europejski, a 12 grudnia będzie pierwsze głosowanie na Radzie UE – powiedział Morawiecki.

Prace nad zmianą traktatów UE

Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFEC) przyjęła w środę sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów – o Unii Europejskiej oraz o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Główne propozycje to eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE - w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności (art.3 TFUE),a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych (art.4), które obejmowałyby osiem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.

Dokument przewiduje też uproszczenie procedury zawieszania w prawach członka tych państw, które naruszą "wartości unijne", takie jak "praworządność", "demokracja", "wolność", "prawa człowieka", czy "równość".

