Zgorzelski: Proszę mnie zwolnić z tłumaczenia się za głosowania posłów Lewicy

W czwartek poseł ludowców był gościem Polsat News. Jeden z wątków rozmowy dotyczył głosowania w Parlamencie Europejskim nad propozycją daleko idących zmian unijnych traktatów.

Dokument został przyjęty niewielką liczbą głosów. Poparło go 291 europosłów, w tym reprezentująca wyborczego koalicjanta PSL – Polskę 2050 Róża Thun. Po głosowaniu europoseł oznajmiła, ze "świat się zmienia i czas płynie, więc w Traktacie również zmiany są konieczne". Za zmianą traktatów głosowała również Sylwia Spurek oraz siedmiu przedstawicieli Lewicy.

Zgorzelski: Niech Lewica się tłumaczy

Teraz politycy obozów politycznych, które będą współtworzyć z Lewicą przyszłą koalicję rządową, są pytani przez media o zachowanie europosłów tego ugrupowania.

– Proszę mnie zwolnić z tłumaczenia się za głosowania posłów Lewicy. Jak pan zaprosi tutaj ich przedstawicieli, to się wytłumaczą. Ja mogę powiedzieć, że posłowie do Parlamentu Europejskiego z PSL zachowali się tak, jak trzeba. Jesteśmy zwolennikami Europy ojczyzn, którą trzeba w pewnych obszarach wzmacniać, a w pewnych obszarach pozostawić – powiedział Zgorzelski i dodając, że "europosłowie powinni samy ocenić, czy popełnili błąd".

Przypomnijmy, że inny czołowy polityk PSL Marek Sawicki zapowiedział pod koniec października, że będzie namawiał europosłów PSL, żeby głosowali przeciwko zmianie traktatów, pogłębiających centralizację UE. Tak się stało. Prowadzący nie dawał za wygraną i zwrócił uwagę, że przecież "za" głosowała też Róża Thun z Trzeciej Drogi.

– Ona nie pytała mnie, jak ma głosować, myśmy się konsultowali z posłami PSL, a nie Polski 2050 – bronił się parlamentarzysta.

W trakcie wywiadu wicemarszałek Zgorzelski ocenił, że obecna dyskusja na temat głosowania w sprawie traktatów jest przesadzona. – To jest burza w szklance wody, bo zanim dojdzie do jakichkolwiek decyzji w PE, to musi przejść przez wiele ciał, państw – zaznaczył.

Zgorzelski: PiS dążył do federalizacji UE

Prowadzący przypomniał też o słowa premiera Morawieckiego, który powiedział, że "głosowanie dziewięciu europosłów z Polski wybranych z list Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przeważyło szalę i spowodowało, że Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do radykalnej zmiany traktatów dotyczących UE".

– Świat odwróconych pojęć to jest rzeczywistość, w której żyje PiS. Nikt tak w ostatnich latach nie pogłębił integracji europejskiej, nie dążył do federalizacji państw UE, jak oni – odpowiedział ludowiec. "Oni zgodzili się na to, by Polska spłacała dług za Grecję, Włochy, które by tego nie robiły", "zgodzili się na podatek cyfrowy, podatek od plastiku" oraz "powiązali praworządność z funduszami unijnymi" – wymieniał Zgorzelski.

– To są rzeczy fundamentalne, które obciążają PiS, a nie decyzje europarlamentarzystów, których zdolność decyzyjna jest bliska zeru – dodał.

