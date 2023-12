Węgry zawetowały nowy pakiet finansowy Unii Europejskiej dla Ukrainy

"Weto wobec dodatkowych środków dla Ukrainy, weto wobec rewizji europejskiego wieloletniego budżetu, powrócimy do tej kwestii w przyszłym roku, po odpowiednich przygotowaniach" – przekazał w nocy z czwartku na piątek szef węgierskiego rządu w serwisie X (wcześniej Twitter).

Węgry zawetowały nowy pakiet dla Ukrainy

W reakcji na decyzję Budapesztu szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że kwestia pomocy finansowej dla Ukrainy powróci na początku przyszłego roku. Wówczas ponownie zostanie podjęta próba wypracowania w tym zakresie konsensusu.

– Nie chcę wdawać się zbytnio w szczegóły. W nadchodzących dniach i tygodniach będę wraz z kolegami pracować nad przygotowaniem szczytu na początku przyszłego roku –powiedział Michel w wypowiedzi dla prasy.

Jak podają zachodnie media, proponowany nowy 50-miliardowy pakiet dla Ukrainy ma się składać 17 mld euro bezzwrotnych dotacji i 33 mld euro niskooprocentowanych pożyczek.

Start negocjacji akcesyjnych

Na posiedzeniu Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Gruzja otrzymała status państwa kandydującego.

"Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. RE przyznała Gruzji status kraju kandydującego. UE rozpocznie negocjacje z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa i zwróciła się do Komisji o przedstawienie do marca sprawozdania umożliwiającego podjęcie takiej decyzji. To wyraźny sygnał nadziei dla ich narodu i dla naszego kontynentu" – napisał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

Budapeszt przekonuje, że Ukraina nie spełnia obecnie warunków otwarcia negocjacji akcesyjnych do UE, dlatego Orban nie wziął udziału w głosowaniu w tej sprawie. Przekazał, że Węgry nie popierają tej decyzji, ponieważ jest błędna, ale wobec woli 26 pozostałych członków, nie będą się sprzeciwiać.

