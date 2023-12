Zmiana traktatów UE. Minister: Nasze stanowisko jest jednoznaczne

Na początku wtorkowych obrad Sejmu poseł Jarosław Sachajko z koła Kukiz15 zgłosił wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów celem uzupełnienia porządku obrad o informację premiera w sprawie "skandalicznego zachowania wiceminister klimatu i środowiska w trakcie Rady UE, które doprowadziło do przekazania na szczyt UE propozycji centralizacji Europy".

Sachajko przywołał fragment wypowiedzi nowego premiera z expose, dodając, że Polska mogłaby zablokować na forum Unii reformę Unii.

Także były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński pytał, dlaczego w trybie artykułu 3 ustęp 8 regulaminu Rady Polska nie wstrzymała tej procedury. – Panie premierze powinien pan wytłumaczyć dlaczego zabrakło wam odwagi, czy ktoś was zastraszył, żebyście tego nie robili? Dzisiaj, nie 10 stycznia, Polacy zasługują na tą odpowiedź – powiedział poseł PiS.

Szłapka: Stanowisko jednoznacznie przeciwne

Do wniosku posła Sachajki ustosunkował się minister ds. UE Adam Szłapka. – W tej sprawie pani minister reprezentująca rząd Polski zgłosiła bardzo jednoznaczne uzgodnione stanowisko przeciwne w sprawie zmian traktatów – powiedział Szłapka.

– Gdyby pan poseł sprawdził dokładnie, jak wygląda procedura zmian traktatowych zgodnie z artykułem 48 traktatu o UE, to by pan doskonale wiedział, że jeżeli jest podmiot uprawniony do zaproponowanych zmian traktatowych np. PE i zgłasza taką propozycję, to Rada UE ma tylko przekazać, tylko i wyłącznie przekazać, Radzie Europejskiej tego typu propozycje – dodał.

– W związku z tym nasze stanowisko zostało w sposób jednoznaczny przedstawione i odnotowane. Sformułowaliśmy też to, że na Radzie Europejskiej, jeśli ten temat zostanie podniesiony, Polska jednoznacznie wypowie się w tej sprawie – zapewnił.

Zmiana traktatów UE

W listopadzie w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad propozycją daleko idących zmian unijnych traktatów (Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej). To jeden z etapów bezprecedensowej reformy ustrojowej w historii wspólnoty europejskiej.

Dokument przeszedł niewielką liczbą głosów. Poparło go 291 europosłów, 274 głosowało "przeciw", a 44 europarlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Reformę Unii Europejskiej poparło siedmiu europosłów Lewicy: Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki i Leszek Miller, a także Róża Thun i Sylwia Spurek.

Przeciwnicy reformy uważają, że państwa członkowskie zostaną sprowadzone do roli landów, w praktyce zarządzanych centralnie z Brukseli. Jedną z forsowanych w Brukseli zmian jest bowiem rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 dziedzinach.

Ponadto projekt przewiduje utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE – w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności, a także znaczące rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby siedem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.

