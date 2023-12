Leszek Miller: Najważniejszym "kamieniem milowym" była zmiana rządu w Polsce

Do Polski wpłynęło 5 mld euro z programu RePowerEU będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy –poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak przekazała, środki trafią na "tanią zieloną energię dla polskich obywateli".

Najważniejszy kamień milowy

W wieczornym wywiadzie w Polsat News Leszek Miller mówił o słynnych kamieniach milowych, które Bruksela nakazała Warszawie wdrażać, aby Polska mogła otrzymać pożyczkę na realizację KPO.

– Powiem wprost, bez owijania w bawełnę. Najważniejszym kamieniem węgielnym to była zmiana rządu. – powiedział europoseł.

– Węgielnym, czy milowym? – chciał doprecyzować prowadzący Bogdan Rymanowski.

– Najważniejszym kamieniem milowym była zmiana rządu w Polsce – poprawił się polityk.

– Czyli pan mówi wprost to, czego urzędnicy europejscy nie chcą oficjalnie powiedzieć? – zapytał dziennikarz.

– Nie, oni też to mówią albo przynajmniej dają do zrozumienia. Komisja Europejska uznała, że przy poprzednich władzach żadnego postępu nie będzie. Co więcej, te władze działają przeciwko Unii Europejskiej. Zmienił się rząd, są nowe władze w Polsce i w związku z tym w kuluarach słychać – sam to słyszałem – Panowie najważniejszym kamieniem milowym dla nas, to była zmiana rządu – powiedział Miller.

Eurodeputowany przyznał, że decyzja Brukseli w kwestii zaliczki zapadła jeszcze za kadencji byłego premiera, Mateusza Morawieckiego. Obecny szef rządu złożył natomiast kolejny wniosek o kolejne 7 miliardów, ale wniosek ten wymaga spełniania części kamieni milowych.

Pożyczka z KPO dla Polski

Przypomnijmy, że w połowie grudnia Donald Tusk oznajmił, że rząd złożył wnioski o płatność z KPO. Premier zapowiedział wówczas, że pierwsza transza wyniesie 5 mld euro i trafi do Polski jeszcze w tym roku.

– Mamy wspólny cel, aby budować razem praworządność i nadrobić stracony czas. Wypłaty będą przygotowywane i czekam na rozmowy dotyczące "kamieni milowych". Będziemy pracować nad uruchamianiem Krajowego Planu Odbudowy. Cieszę się z tych kroków, które chcecie rozpocząć i rozwiązać obowiązujące dylematy – mówiła w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Program REPowerEU

Po rewizji budżet KPO powiększy się do 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,28 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Wypłata ponad 5 mld euro zaliczek nie zależy od spełnienia jakichkolwiek "kamieni milowych" przez Polskę.

Na portalu ISBNews czytamy, że "REPowerEU to odpowiedź Unii Europejskiej na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją militarną Rosji na Ukrainę. Komisja Europejska przekonuje, że transformacja europejskiego systemu energetycznego jest pilna z dwóch powodów: zakończenie zależności Unii od rosyjskich paliw kopalnych, które są wykorzystywane jako broń gospodarcza i polityczna i które kosztują europejskich podatników prawie 100 mld euro rocznie, a także przezwyciężenie kryzysu klimatycznego".

