Unia Europejska przyjęła dwa nowe kraje do strefy Schengen

Komisja Europejska podała w komunikacie, że decyzja o przyjęciu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen "przyczyni się do rozwoju handlu i turystyki, a także dalszego wzmocnienia rynku wewnętrznego". Według Brukseli rozszerzona strefa wzmocni Unię, zarówno wewnętrznie, jak i na arenie międzynarodowej.

– To historyczny moment dla Bułgarii i Rumunii. To także dzień wielkiej dumy dla obywateli Rumunii i Bułgarii. Od marca będą oni mogli swobodnie przekraczać wewnętrzne granice morskie i powietrzne bez kontroli granicznych. To duży krok naprzód dla obu krajów i dla całej strefy Schengen – podkreśliła Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE.

Droga Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen

Komisja po raz pierwszy potwierdziła gotowość Bułgarii i Rumunii do przystąpienia do strefy Schengen bez kontroli na granicach wewnętrznych w 2011 r. "Od tego czasu Bułgaria i Rumunia wykazywały, że spełniają warunki przystąpienia do strefy Schengen" – czytamy w komunikacie.

Zostało to potwierdzone podczas trzech misji na granicach zewnętrznych Bułgarii i Rumunii w latach 2022 i 2023. W marcu br. KE uruchomiła także projekty pilotażowe z oboma państwami, aby usprawnić zarządzanie ich granicami zewnętrznymi, wzmocnić współpracę z sąsiadami oraz zapewnić szybkie procedury azylowe.

Kto nie chciał rozszerzenia?

Bruksela rekomendowała przyjęcie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen w 2022 r., jednak sprzeciwiły się temu Austria i Holandia. Szczególnie w Austrii obawiano się wzrostu napływu nielegalnych migrantów. Z kolei Holandia argumentowała, że Bułgaria ma "nierozwiązane problemy w zakresie praworządności".



Wejściu Bułgarii do strefy Schengen sprzeciwiały się także Węgry, jednak w grudniu wycofały swoje zastrzeżenia po tym, jak rząd w Sofii pod naciskiem Budapesztu zniósł opłatę tranzytową za rosyjski gaz.

Obszar w UE bez kontroli granicznych

Strefa Schengen obejmuje 27 krajów i rozciąga się na ponad 4 mln km2 z populacją prawie 420 mln ludzi. Wraz z Rumunią i Bułgarią strefa Schengen powiększy się do 4,5 mln km2 i będzie liczyła 450 mln mieszkańców.

Jak podkreślono w komunikacie KE, to dziewiąte rozszerzenie strefy Schengen, które "potwierdza i wzmacnia wzajemne zaufanie i jedność między państwami członkowskimi, na których opiera się Schengen, i pomoże w realizacji tego istotnego projektu".

Bułgaria i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej w 2007 r.

