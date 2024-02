Komisja Europejska wszczyna postępowanie wobec Polski. Rząd Tuska ma dwa miesiące na wyjaśnienia

Według KE nasz kraj dokonał niepełnej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych do swojego porządku prawnego (dyrektywa 2010/75/UE).

Dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych ustanowiono przepisy mające na celu zapobieganie szkodliwym emisjom przemysłowym do powietrza, wody i gleby oraz ich ograniczanie, a także zapobieganie wytwarzaniu odpadów.



Co Komisja Europejska zarzuca Polsce? Chodzi m.in. o spalanie odpadów

"Do polskiego prawodawstwa nie transponowano prawidłowo kilku przepisów dyrektywy, w tym niektórych kluczowych definicji, przepisów dotyczących warunków wydawania pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń na spalarnie i współspalarnie odpadów, przepisów dotyczących dopuszczalnych wartości emisji oraz norm jakości środowiska" – czytamy w komunikacie Komisji.

Według niej w Polsce "nie dokonano ponadto prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących informacji publicznej i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, co utrudnia udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym w odniesieniu do emisji przemysłowych".

Rząd Tuska ma dwa miesiące na odpowiedź

W ocenie KE wiele wymogów technicznych zawartych w załącznikach do dyrektywy również nie zostało prawidłowo transponowanych. Komisja skierowała w związku z tym do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, która ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Brukselę.

W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja Europejska może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

