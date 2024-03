Komisja Europejska "poprawia" Zielony Ład. Siekierski pozytywnie o zmianach

Komisja Europejska opublikowała w piątek projekt zmiany dwóch rozporządzeń związanych z Zielonym Ładem. KE proponuje w szczególności: zniesienie ugorowania 4 proc. gruntów ornych, wybór między dywersyfikacją a zmianowaniem, uproszczenia dotyczące okrywy glebowej, zmiany w zakresie sankcji związanych z warunkowością.

Zielony Ład do korekty. Szczegóły propozycji Komisji Europejskiej dla rolników

Od 2024 r. nie będzie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych (tzw. norma Gaec 8), o ile państwo członkowskie jeszcze w tym roku ustanowi taki ekoschemat, za który rolnicy otrzymywać będą dodatkową płatność.



Komisja proponuje, aby od 1 stycznia 2024 r. rolnicy mogli mieć wybór albo stosować dywersyfikację upraw (tj. różne uprawy) albo zmianowanie (tj. określone następstwo upraw roślin). W przypadku wyboru dywersyfikacji upraw dla gospodarstw o powierzchni:

od 10 do 30 ha gruntów ornych wystarczy posiadać 2 uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc.,

powyżej 30 ha gruntów ornych wystarczy posiadać 3 uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc., a dwie uprawy główne więcej niż 95 proc.

"Państwo członkowskie będzie miało swobodę w decydowaniu w jakim okresie roku ustanowić obowiązek utrzymania okrywy glebowej, co ułatwi rolnikom wykonywanie określonych zabiegów agrotechnicznych w dogodnym czasie. Jest to propozycja oczekiwana przez rolników" – podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyjaśnia, że gospodarstwa do 10 ha UR nie będą podlegały sankcjom związanym z realizacją norm środowiskowych (tzw. warunkowości). "W praktyce oznacza to zwolnienie gospodarstw do 10 ha użytków rolnych i z tych wymogów" – czytamy w komunikacie resortu.

Siekierski o działaniach KE: Zmiany należy ocenić pozytywnie

Minister rolnictwa Czesław Siekierski po zapoznaniu się z opublikowanymi przez KE dokumentami powiedział, że "zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż usuwają i znacznie upraszczają, zgodnie z oczekiwaniami rolników, elementy Zielonego Ładu".

– Zaproponowane przez KE zmiany wychodzą naprzeciw postulowanym przez Polskę uproszczeniom oraz w dużej mierze odpowiadają na potrzeby rolników wyrażane podczas protestów, gdyż dotyczą takich wymagań, które mogą wpłynąć na ograniczenie produkcji i wzrost kosztów – ocenił szef MRiRW.



Wcześniej Komisja Europejska poinformowała również o odstąpieniu od zakładanego ograniczania stosowania środków ochrony roślin.



